Mehrere Standortvarianten für einen Schulneubau will das Ratsbündnis prüfen lassen. Die Grünen favorisieren bereits eine Erweiterung der IGS auf dem bestehenden Gelände in Linden-Mitte in Hannover – dafür müsste ein Teil des Von-Alten-Gartens bebaut und ein Ausgleich für den Eingriff geschaffen werden.