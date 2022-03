HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“ - Alte Schule am Edelhof: In diesem Wohnhaus wurde früher unterrichtet

Seit 1889 besuchen Mädchen und Jungen in Ricklingen die Grundschule an der Stammestraße. Doch die Ursprünge der Schule im Stadtteil liegen im historischen Edelhof. Eine weitere Folge der neuen HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“ erklärt die Zusammenhänge.