HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“ - Historisches Museum am Hohen Ufer: Ein Neubau an alten Stadtmauern

Das Historische Museum am Hohen Ufer zeigt die Geschichte der Stadt Hannover über mehrere Jahrhunderte. Doch die Ursprünge des ehemaligen „Vaterländischen Museums“ liegen an andere Stelle. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.