HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“ - Was Sie über den Maschpark am Neuen Rathaus noch nicht wussten

Zusammen mit dem Neuen Rathaus wurde auch der Maschpark vor gut hundert Jahren angelegt. Damals war er in Hannover der erste seiner Art – und entstand auf einem Überschwemmungsgebiet. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.