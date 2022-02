Die historischen Bauernhäuser an der Beekestraße in Hannover-Ricklingen wurden lange als Gaststätten genutzt – auch das bekannte Restaurant „La Provence“ war dort zu finden. Hochzeiten wurden im früheren Schafstall gefeiert. Danach wurde das gesamte Ensemble zu Wohnungen umgebaut. Eine weitere Folge der neuen HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.