Die Wohnhäuser an der Wunstorfer Straße 35 und 37 in Hannover-Limmer stammen aus der Zeit rund um 1900 und sind als Gruppe denkmalgeschützt. Eines davon hat eine besondere Geschichte rund um Branntwein und Kolonialwaren. Eine neue Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.