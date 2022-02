Vor genau 60 Jahren wurde die Heilig-Geist-Gemeinde in Vahrenwald gegründet – damals aufgrund der rasant steigenden Zahl von Gläubigen, die nach Hannover kamen. 1962 nahm die Gemeinde mit 8000 Mitgliedern die Arbeit offiziell auf, noch im selben Jahr fielen ihr einige Grundstücke nördlich des Hirtenwegs zu. Auf diesen wurde dann das erste Gemeindehaus errichtet.

Fast 15 weitere Jahre dauerte es, bis die heute denkmalgeschützte Heilig-Geist-Kirche fertiggestellt war. Neben der Kirche stehen auch der Glockenturm, der dortige Kindergarten sowie die umliegenden Freiflächen unter Denkmalschutz. Als Gruppe hat das Denkmal eine künstlerische, wissenschaftliche sowie städtebauliche, vor allem aber eine „geschichtliche Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“.

Ursprünglich war aber ein völlig anderer Bau gewünscht: Der eigentliche Entwurf war mit fünf Millionen Mark jedoch deutlich zu teuer, weshalb eine am Ende halb so teure Alternative her musste. Diese kam von dem in Hannover beheimateten Architekten Hans-Siegfried Laessig, welcher den Bau bis 1976 umsetzte.

Die Gebäudeecken des ein- bis zweigeschossigen, freistehenden Massivbaus aus schalungsrauem Stahlbeton sind abgerundet. Quelle: Rainer Surrey

Die Orgel folgte erst drei Jahre später und der Altar-Innenraum wurde bis 1980 fertiggestellt. Helmut Rogge schuf neben dem Altar auch das dahinter befindliche Motiv des Mantels Gottes, welches Laessig in der Gestaltung des Taufbeckens sowie des Kirchturms aufnahm; so sind am Dach sieben Mantelzipfel aus Metall angebracht. Die Gebäudeecken des ein- bis zweigeschossigen, freistehenden Massivbaus aus schalungsrauem Stahlbeton sind abgerundet.

Auch im Innenraum dominieren organische Formen. Quelle: Rainer Surrey

Zum 25. Jubiläum des Kirchenbaus wurden die von Günter Grohs entworfenen Glasflächen des Denkmals erneuert. Für das Landesamt für Denkmalpflege nimmt die Heilig-Geist-Kirche „aufgrund der beispielhaften Ausprägung der Außenfassaden aus Beton und des Innenraumes der Kirche sowie der plastischen Gesamtformensprache eine Sonderstellung ein“. Zudem sei die Architektur nur bedingt mit wenigen zeitgleichen Lösungen in Niedersachsen vergleichbar.

Von Robin Beck