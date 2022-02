Herrenhausen

Ursprünglich wurde die damalige Kirchenkanzlei als Verwaltungssitz für die Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) gebaut. Seit 2012 sind der Hauptbau und die Nebenbaukörper zusammen mit den umgebenden Garten- und Freiflächen sowie dazugehörigen Kunstwerken, Einfriedungs- und Torelementen denkmalgeschützt. Ausschlaggebend dafür ist neben dem geschichtlichen sowie städtebaulichen Wert vor allem die künstlerische Bedeutung.

Ehemalige Kirchenkanzlei vom Architekten Zinsser entworfen

Erbaut wurde das freistehende Verwaltungsgebäude zwischen 1964 und 1965 vom Architekten Ernst Zinsser. Er war in Hannover für viele bekannte Bauten wie die Büro- und Fabrikgebäude der Geha-Werke oder den heutigen Conti-Campus verantwortlich. Zudem lehrte der in Köln geborene Architekt von 1947 bis 1971 als Professor an der Technischen Hochschule Hannover. Zinsser verstarb 1985 in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Zur Galerie Seit 1965 befand sich an der Herrenhäuser Straße 2a die Kirchenkanzlei der EKD. 20 Jahre später zog dann ein Institut der Leibniz-Universität in das heutige Denkmal ein.

Das von ihm errichtete spätere Denkmal an der Herrenhäuser Straße ist ein aus mehreren zusammenhängenden Baukörpern bestehender Baukomplex mit begrünten Flachdächern. Der dreigeschossige Hauptbaukörper beherbergt eine atriumartige Halle. Im Innern gibt es zudem eine umlaufende Galerie und einen holzverkleideten Treppenlauf mit dünnen, aufgesetzten Metallgeländern. Hinzu kommen ein eingeschossiger Querriegel als verbindendes Element zwischen dem Hauptbau und Garagen- und Bürotrakt im Osten. Der Baukomplex wird von einem mit Mauerzügen umfassten Garten umgeben.

Nach 20 Jahren Kirchenkanzlei folgt ein Uni-Institut

Gedacht war der Bau für die EKD, welche 1949 ihre Kirchenkanzlei von Schwäbisch Gmünd nach Hannover in die Böttcherstraße verlegte. Mit der Fertigstellung 1964 folgte der Einzug in das heutige Denkmal – und 1984 wieder der Auszug. Seitdem ist die Kirchenkanzlei, heute als Kirchenamt bezeichnet, einige Hausnummern bis zur Herrenhäuser Straße 12 hinauf gewandert. Dafür nutzt das Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität seit 1985 das Gebäude.

