Leinhausen

Eingerahmt wird ein denkmalgeschütztes Bauwerk in Leinhausen von dem Freibad sowie dem Kraftwerk des Stadtteils. Denn dort am Leinhäuser Weg 2 befindet sich das ehemalige Umspannwerk, welches zusammen mit seiner Einfriedung unter Denkmalschutz steht. Nach dem Landesamt für Denkmalpflege liegt das neben der künstlerischen vor allem an der „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Wirtschafts- und Technikgeschichte“.

Veränderungen am denkmalgeschützten Umspannwerk

Die Denkmalschützer beschreiben das Bauwerk als einen zweigeschossigen Massivbau „mit qualitätvoller Gestaltung der Klinkerfassaden in expressionistischer Ausprägung“. Hinzu kommen differenzierte Ziegelziersetzungen in den Brüstungsfeldern des Obergeschosses. Abgerundet wird das Gebäude mit einem auskragenden Flachdach mitsamt Werksteingesims.

Zur Galerie Neben dem früheren Kraftwerk Herrenhausen steht das Umspannwerk Leinhausen: So sieht das denkmalgeschützte Gebäude aus.

Allerdings wurde das seit 2003 denkmalgeschützte Umspannwerk im Laufe der Jahre auch verändert. So sind heute die Fenster im Erdgeschoss zugemauert, die Technik wurde laut Landesamt für Denkmalpflege weitgehend entfernt. Die ebenfalls zum Denkmal gehörende Einfriedung zeichnet sich durch Klinkerpfeiler und Eisenstakett aus.

Kraftwerk Herrenhausen aus dem Jahr 1902

Das südlich vom Umspannwerk gelegene Kraftwerk Herrenhausen entstand schon im Jahr 1902. Ab 1950 wurde das Werk in Leinhausen stark modernisiert und 1991 von einem Drehstrom- zum einem mit Gas betriebenen Heizkraftwerk umgebaut. Im Jahr 2015 legte man das Kraftwerk nach mehr als hundert Jahren Nutzung teilweise still.

Von Robin Beck