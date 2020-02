Hannover

29.000 Schulkinder in Niedersachsen leiden unter Depressionen oder Angststörungen – das hat eine Studie im Auftrag der Krankenkasse DAK ergeben. Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn ihre Kinder psychische Problem haben? Woran erkennen sie das überhaupt? Fragen an Friederike Dushe, Psychologin aus Braunschweig. Sie leitet den Verband der Schulpsychologen in Niedersachsen. Die niedersächsische Schulpsychologie ist auch für die Ausbildung der Beratungslehrer zuständig.

Frau Dushe, haben Sie als Schulpsychologin auch eine Zunahme der seelischen Erkrankungen bei Schülern beobachtet?

Diese absolute Aussage ist umstritten, es gibt auch Experten, die die Steigerung auf eine andere Form der Messung zurückführen. Auffällig aber ist: Kinder haben schon in sehr viel jüngerem Alter, oft schon in der Grundschule, Ängste und Depressionen.

Worauf führen Sie das zurück?

Viele junge Eltern sind verunsichert und übertragen das manchmal auch unbewusst an ihre Kinder, sie wollen alles richtig machen, nicht umsonst gibt es so viel Ratgeberliteratur. Alles soll perfekt sein, es gibt so eine Art Verpflichtung, ein glückliches, positives Leben zu führen, alles ist auf den Einzelnen ausgerichtet. Aber Eltern müssen im Minutentakt spontane Entscheidungen treffen, da kann man nicht noch lange im Voraus überlegen, ob das auch wirklich die beste Entscheidung ist. Man darf auch mal daneben liegen. Es geht eher um die Grundhaltung, Selbstaufgabe ist gar nicht nötig. Sichere Eltern, die auch mal einen Fehler machen, sind besser als unsichere Eltern, deren Angst auch die Kinder spüren.

„Kinder geben uns gute Signale, wenn sie etwas bedrückt“

Woran erkennen Eltern, ob ihre Kinder seelische Probleme haben? Gibt es so etwas wie Alarmsignale?

Eltern kennen ihre Kinder am besten. Wenn sich ein Kind sehr stark verändert, dann lohnt es sich, sich darum besonders zu kümmern. Kinder geben uns ziemlich gute Signale, wenn sie etwas bedrückt. Eltern müssen in Kontakt mit ihren Töchtern und Söhnen bleiben, selbst wenn die schon auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind. Es ist besser, einmal zu viel zu fragen und zu nerven, als zu wenig. Echte Diagnosen können natürlich nur die Fachleute stellen, aber wenn es einem Kind wochenlang schlecht geht, sollten Eltern handeln und einen Arzt oder Psyhologen aufsuchen.

Friederike Dushe ist Vorsitzende des Verbandes der Schulpsychologen. Quelle: privat

Verhalten sich Mädchen in solchen Fällen anders als Jungen, also werden die einen still und die anderen aggressiv?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen: Es gibt Kinder, die reagieren nach außen, laut, mit Regelverletzungen. Hier muss man aber genau hinschauen. Regelverletzungen und Grenzüberschreitungen sind generell nötig, um erwachsen zu werden. Ein Grundschulkind muss schon mal einen anderen Schulweg nehmen oder einen Abstecher zum Kiosk machen dürfen.

Und wie reagieren die Stillen?

Die ziehen sich häufig noch mehrzurück. Es sind gerade die Stillen, auf die wir besonders schauen müssen.

Woran liegt es, dass immer Schüler seelische Probleme haben?

Auf den Gymnasien ist es oft der Leistungsdruck. Wir haben nur vier Jahre Grundschule, dann kommt schon der Wechsel auf die weiterführende Schule, das ist ein sehr früher Zeitpunkt, um so etwas zu entscheiden. Viele Eltern wählen den höchstmöglichen Schultyp, weil sie wollen, dass ihr Kind Abitur macht. Aber selbst wer an der Grundschule zu den leistungsstarken Schülern gehört hat, kommt nicht automatisch gut mit den Anforderungen am Gymnasium klar. Hier sind die Schultage lang, Unterricht geht oft bis in den Nachmittag hinein, eigenständiges Lernen ist gefragt.

„Für Kinder ist das, was in der virtuellen Welt geschieht, eine real gefühlte Welt“

Welchen Anteil tragen die neuen Medien an den seelischen Nöten der Kinder?

Ich sehe mit Sorge, dass viele Eltern den Umgang mit den digitalen Medien überhaupt nicht begrenzen. Selbst junge Grundschulkinder haben schon Smartphones und wissen nicht, dass man denen nicht nur mit kindlicher Neugier begegnen darf. Diese Geräte ziehen viel Aufmerksamkeit, selbst wenn es nur Spiele sind. Ob Whatsapp, Instragram oder Youtube – für Kinder ist das, was in der virtuellen Welt geschieht, eine real gefühlte Welt. Was ist ein gutes Miteinander? In der virtuellen Welt verschwindet das.

Was können Eltern tun?

Einfach mal öfter die Kinder nehmen und mit ihnen nach draußen gehen, selbst wenn es Protest gibt. Und feste Zeiten haben, in denen man analog zusammenkommt und redet, zum Beispiel beim Abendessen.

