Die provisorische Mensa in der Grundschule an der Beuthener Straße in Hannover-Mittelfeld ist viel zu eng: Nur 30 Schüler finden dort gleichzeitig Platz. Lärm, Stress und eine enge Taktung bestimmen das Mittagessen im Vier-Schicht-Betrieb. Die Stadt hat jetzt zumindest eine Übergangslösung in Aussicht gestellt.