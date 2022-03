Hannover

Die Sonne strahlt über Hannover – und besonders die Vorhersage fürs Wochenende macht Lust auf mehr. Denn es steht ein frühlingshaftes Wochenende bevor, Sonnenschein, milde Temperaturen, wenig Wind, das sind die Aussichten für die Region Hannover. Schon kommende Woche soll es kühler werden – deshalb sollten wir das schöne Wetter noch nutzen und etwas unternehmen. Hier ein paar Tipps für das Wochenende in der Region Hannover und in Niedersachsen:

Biergärten

Bei dem Wetter öffnen die ersten Biergärten. Der Waterloo-Biergarten zum Beispiel öffnet schon ab 12 Uhr. Aktuell wird der Haupttresen umgebaut (soll bis Ostern fertig sein), aber alle Nebentresen sind geöffnet. Auch der Alte Bahnhof Anderten (11.30 bis 22 Uhr) ist schon in die Saison gestartet. „Wir haben schon die ganze Woche den Biergarten geöffnet. Auch wenn es manchmal noch etwas schattig ist“, sagt Gastwirt Rolf Rehkopf. In Linden ist das Dornröschen-Café am Start. Bei gutem Wetter täglich von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende auf jeden Fall (Samstag ab 14, Sonntag ab 12 Uhr). Die See-Terrassen haben den Biergarten zwar noch nicht geöffnet, ein kaltes Getränk gibt es aber auf der Terrasse.

In den Frühling gestartet: Christiane Hausleiter vom Biergarten Dornröschen. Quelle: Rainer Dröse

Das Vier Jahreszeiten öffnet den Biergarten bei schönem Wetter auf jeden Fall (ab 12 Uhr), ebenso die Kaiserschänke (ebenfalls ab 12 Uhr), sowie der Biergarten Lindener Turm (Samstag ab 14, Sonntag ab 12 Uhr). Auch das Strandleben in Linden hat seit Donnerstag geöffnet (am Wochenende jeweils ab 12 Uhr). Fast überall gelten die üblichen Abstandsregeln, Maske sollte man zur Sicherheit dabei haben.

Grillen

Öffentlicher Grillplatz in Uetze. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Bei diesem Wetter glühen die Kohlen wieder: Echte Freaks grillen das ganze Jahr über, jetzt macht es aber mehr Spaß – vor allem, wenn man das Grillen mit einem sonnigen Ausflug verbinden kann. Hier gibt es die schönsten Grillplätze in der Region Hannover, Rezeptideen – und was man beim Grillen im freien Gelände beachten muss.

Joggen

Weg mit dem Winterspeck: Wie wäre es mit einer Runde Jogging in der Sonne? Zwar ist es morgens noch etwas frisch, aber die gute Luft tut der Lunge gut. Wir haben die schönsten Laufstrecken durch Hannover zusammengestellt – mit einigen Geheimtipps.

Ausflüge

Im Kletterpark SeaTree in Mardorf können Besucher in luftiger Höhe unterschiedliche Parkours bewältigen. Quelle: privat

Naturerlebnis, Adrenalin-Kick oder doch eine Tier-Fütterung – wie wäre es mit einem schönen Familienausflug? Hier ein paar Ideen, die etwas außer der Reihe sind. Zum Beispiel haben schon die ersten Hochseilgärten geöffnet – wie der SeaTree Abenteuerpark am Steinhuder Meer. Einen Überblick über alle Klettergärten in der Region gibt es hier, dazu Öffnungszeiten und Coronaregeln.

Heye-Glas-See. Quelle: Sophie Peschke

Am Altwarmbüchener See in Misburg, am Silbersee in Langenhagen, den Ricklinger Kiesteichen und dem Steinhuder Meer sind Sie schon längst gewesen? Dann wird es Zeit, einen neuen See zu erkunden: Den Heye-Glas-See in Husum. Sandstrände und glasklares Wasser liegen an der L370 zwischen Rehburg und Nienburg (GPS: 52.547417, 9.24725). Der See ist vor allem bei Tauchern beliebt und war früher mal eine Kiesgrube der Firma Heye Glas.

Wandern in der Lüneburger Heide zum Wilseder Berg. Quelle: Carolin George

Die Lüneburger Heide ist immer einen Auslug wert – vor allem der Wilseder Berg ist ein gutes Ausflugsziel. Mit 169 Meter Höhe ist er der höchste Berg in der Lüneburger Heide. Der Aufstieg ist nicht so schwer und wird mit einer großartigen Aussicht belohnt.

Der Moorerlebnispfad Resse bietet verschiedene Rundwege ab einer Länge von einem Kilometer durch das Otternhagener Moor in der Wedemark. An verschiedenen Stationen klären Schautafeln über die Tierwelt, die Geschichte des Moores oder die Technik des Torfstechens auf – teilweise sind dazu Beispiele wie das bäuerliche Handtorfstechen nachgebaut. Für Kinder gibt es viel zum Ausprobieren: Balancierbalken, Landschaftsliegen, Hüpfen über Baumstümpfe, Laufen über nassen Torf. Startpunkt ist am Parkplatz in der Wedemark, Osterbergstraße 37.

