CDU in der Ständigen Vertretung: Der Oberbürgermeisterposten in der Landeshauptstadt habe für die Landes-CDU eine hohe symbolische Bedeutung, sagt der Generalsekretär der Niedersachsen-CDU, Kai Seefried. „Es wäre gut, wenn es nach über 70 Jahren mit der SPD an der Spitze zu einer Ablösung kommt“, betont er. Deshalb werde der Landesverband auch in den kommenden zwei Wochen eng an der Seite von Eckhard Scholz stehen.