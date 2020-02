Eine Stadt bangt um ihre Bäume: Die Stadt musste zuletzt 700 von ihnen in den Wäldern fällen. Auch in Parks und an den Straßen verschwinden immer wieder Bäume, weil sie nicht mehr gesund sind. Wie kommt ein Baum über das Jahr, von dem jetzt noch niemand weiß, ob es erneut Wetter- und Klimastress bringt – oder ob es wieder einmal ein halbwegs normales wird? Wir haben uns einen Baum ausgesucht, an dem wir das beobachten und in mehreren Folgen schildern.

Vom Indian Summer nach Hannover : Wie der „Riese im Park“ zu uns kam (Folge 1)

Nummer 324 im hannoverschen Baumkataster hat die Hundert längst überschritten. Als ihn Gutachter vom Sarstedter Institut für Baumkunde im Dezember zuletzt überprüft haben, bestätigten sie ihm trotz seines hohen Alters eine gute Vitalität mit „geringem Totholzanteil und guter Wundholzbildung“. Letztere braucht er, um Verletzungen im Selbstheilungsverfahren zu kurieren, beispielsweise, wenn ein Ast abgebrochen ist.

Baum 324 ist ein Silberahorn, lateinisch Acer saccharium. Die Art stammt aus Nordamerika, wo sie sich aus mehreren Gründen großer Beliebtheit erfreut. Der zu den Zweigen aufsteigende Saft lässt sich zu Ahornsirup verarbeiten. Im Herbst verfärben sich seine Blätter in einer Farbpalette von Gelb bis Dunkelrot, der berühmte Indian Summer in den Wäldern Nordamerikas wäre ohne Silberahornbäume weniger malerisch. Außerdem rühmen Baumfreunde den verspielten Wuchs der Art.

Gepflanzt zur Kaiserzeit: Eine Zierde für Gärten und Parks

Deshalb steht der Silberahorn wohl auch im Stadtpark. „Wegen der Wuchsform verwendet man ihn in gemäßigten Breiten als Zierpflanze in Gärten und Parks“, sagt Olav Sievert, der im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün verantwortlich für den Stadtpark ist.

Auf einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1914 hat er den damals jungen Ahorn entdeckt. Aus der Chronik geht hervor, dass damals eine dichte Grenzbepflanzung zwischen innerem und äußerem Parkgelände gesetzt, aber zur Bundesgartenschau 1933 teilweise wieder beseitigt wurde. „Es war ein Gestaltungswunsch, dem Park nach außen hin ein mehr landschaftliches Gepräge zu geben“, erklärt Sievert.

Ein Baum mit außergewöhnlich großer Krone

Der Ahorn war Teil der Grenzbepflanzung und ist als einer der wenigen Bäume aus dieser Zeit übrig geblieben. Ein zweites Exemplar stand bis vor einigen Jahren ganz in der Nähe, die Stadt musste ihn dann aus Sicherheitsgründen fällen lassen. Deshalb darf Baum Nummer 324 mit seinem Standort am Hauptweg am Rand der Rasenfläche nun viel Aufmerksamkeit für sich beanspruchen.

Schon die Erscheinung ist stattlich. Die üblichen Bänder, mit denen die städtischen Mitarbeiter den Umfang von Baumstämmen messen, reichen beim Silberahorn nicht. „Sie sind zu kurz, wir müssen zwei davon nehmen“, erklärt Bodo Hornig, Leiter der Baumkolonne der Stadt. Der Stammumfang liegt bei 665 Zentimetern, seine Höhe beträgt 27 Meter, sein Kronendurchmesser 23 Meter. „Damit hat er eine außergewöhnlich große Krone“, sagt Hornig, was sich jetzt in der blätterlosen Jahreszeit gebührend bewundern lässt. Mit seinen Maßen zählt der Silberahorn im Stadtpark mindestens zu den drei größten seiner Art in Niedersachsen. Vielleicht ist er sogar der Allergrößte, aber man weiß das nicht ganz genau.

Einmal jährlich kommen die Baumkontrolleure

Zahlen, Daten, Fakten: Das sind Hannovers Bäume Die Stadt weiß viel über ihre Bäume, weil sie ein entsprechendes Kataster angelegt hat. Es liefert nicht nur Bestandszahlen, sondern dokumentiert auch die jährlichen Kontrollen und ihre Ergebnisse. Die Zahlen: 6000 einzelne Bäume stehen in den Herrenhäuser Gärten . Dazu kommen etwa 800, die nur als Gesamtbestand erfasst sind.

stehen in den . Dazu kommen etwa 800, die nur als Gesamtbestand erfasst sind. 15.000 Bäume wachsen rund um die städtischen Sportflächen.

wachsen rund um die städtischen Sportflächen. 19.000 Bäume sind im Kataster als Bestand auf den Friedhöfen erfasst.

sind im Kataster als Bestand auf den Friedhöfen erfasst. 47.000 Bäum e säumen die Straßen in Hannover .

e säumen die Straßen in . 175.000 Bäume stehen in Parks und Grünflächen. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung. Im Kataster sind nur diejenigen registriert, die regelmäßig auf Standsicherheit und möglicher Gefahren etwa durch Astbruch kontrolliert werden.

stehen in Parks und Grünflächen. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung. Im Kataster sind nur diejenigen registriert, die regelmäßig auf Standsicherheit und möglicher Gefahren etwa durch Astbruch kontrolliert werden. 1.000.000 Bäume in den städtischen Wäldern wie Eilenriede , Gaim oder Bockmerholz tragen zu Hannovers Ruf als Großstadt im Grünen maßgeblich bei. Auch hier handelt es sich um eine Schätzung. Nicht bekannt ist, wieviele Bäume auf Privatgrundstücken, Grundstücken der Wohnungsbaugesellschaften und Flächen des Landes und des Bundes stehen. (Hinweis: Alle Angaben gerundet)

Schönheit und Wuchs eines Baumes erfreuen das Auge des Betrachters. Die Stadt aber legt ihren Fokus noch auf einen anderen Punkt: die Verkehrssicherheit. Dieses Thema ist in Hannover vor dreieinhalb Jahren durch ein Unglück in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, als ein Mann im Maschpark starb. Er wurde erschlagen, weil ein zwölf Meter langer Ast aus einer Kastanie brach und zu Boden stürzte. Bei einer Untersuchung wenige Monate zuvor waren an dem Baum keine Schäden festgestellt worden.

Angesichts des hohen Alters und des Standortes in einem Park mit täglichem Publikumsverkehr und regelmäßigen Veranstaltungen wird der Silberahorn alle zwölf Monate kontrolliert und alle 24 Monate eingehend und intensiv untersucht. Er hat Ohren, also deutlich verstärktes Wachstum im Bereich seiner Hauptvergabelung. „Das ist bei Bäumen normal, sie erhalten sich damit ihre Statik selbst“, erklärt Hornig. Seit einiger Zeit trägt der Hundertjährige zur Sicherung in der Krone Gurtbänder, die Stämmlinge miteinander verbinden. Der Gutachter hat im Dezember „lokal abgegrenzte Fäule im Bereich der Vergabelung und „Fäule mit deutlichem Hohlklang im nördlichen Stämmling sowie deutliche Ausbildung von Reaktionsholz in diesem Bereich“ in seinem Befund notiert. Die Wurzeln des alten Baumes dagegen sind gesund.

Ergebnis der jüngsten Untersuchung: Die Gurtbänder, für die es ein Ablaufdatum gibt, müssen ersetzt werden. Ansonsten braucht der Baum eine leichte Frisur in der Krone. Für einen Hundertjährigen – dieses Alter gilt bei Silberahorn-Bäumen bereits als durchschnittliche Lebenserwartung – präsentiert er sich also gut in Form.

Quiz: Was wissen Sie über Hannovers Bäume?

Von Bernd Haase