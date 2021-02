1. Warum sinken Hannovers Corona-Zahlen so langsam?

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert für die Region Hannover stagniert auf hohem Niveau – am Freitag lag er nach Angaben des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes bei 104. Warum ist das so? Warum liegen die Zahlen bei uns höher als anderswo im Land und im Bund – und warum sinken sie so langsam? Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat verschiedene Faktoren im Verdacht: Die starke Verbreitung der britischen Virusmutation B.1.1.7, vor allem im Norden der Region. Oder die Tatsache, dass in den vergangenen Wochen deutlich mehr Tests durchgeführt worden sind als in der Vergangenheit. Gleichzeitig ist Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) optimistisch, dass die Zahlen sinken werden – langsam zwar, aber kontinuierlich.

Mathias Klein hat hier gesammelt, was wir über die möglichen Gründe wissen und was nicht.

2. MHH-Experte: Bei Öffnungen zuerst an die Schulen denken

Wenn über Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown nachgedacht wird, sollten nach Ansicht von Prof. Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die Schulen an erster Stelle stehen. „Die Schulfrage ist zentral für die nächste Zeit, dafür braucht es eine Strategie“, sagt der Experte für Covid-19 und Lungenerkrankungen am Freitag in Hannover. Lockerungen der Corona-Beschränkungen müssten gut geplant und langsam vonstatten gehen, betonte Welte: „Es sollte nicht zu viel und möglichst einheitlich geöffnet werden.“ Beim Coronavirus seien immer rund vier Wochen nötig, um die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen zu erkennen.

Was Welte zur Gefährlichkeit von Mutationen, zur Wirksamkeit von Impfstoffen und zu den Impf-Fortschritten in Hannover sagt, lesen Sie hier.

3. Die Stadtbahnen fahren wieder – aber warum standen sie so lange still?

Anderthalb Wochen lang fuhren in Hannover keine oder kaum Stadtbahnen, Grund waren Frostschäden an vielen Haltestellen. Seit dem heutigen Freitag fahren sie endlich wieder auf allen Strecken. Aber warum konnte das Winterwetter den Verkehr so lange lahmlegen? Probleme wie in Hannover gab es in keiner anderen deutschen Stadt. Um das herauszubekommen, hat die Üstra beim TÜV ein Gutachten beauftragt, das noch auf sich warten lässt. Deshalb hat HAZ-Reporter Bernd Haase den aktuellen Stand der Dinge zusammengetragen. Und er nennt mögliche Gründe für die enormen Schäden in Hannovers Schienennetz. Einer davon: Möglicherweise hat die Üstra den Verkehr zu spät eingestellt.

Alles darüber, was wir zum Stadtbahndesaster wissen und was nicht, finden Sie hier.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

4. Was Homeoffice dem Klima bringt: 700.000 Autos weniger

Der Trend zu Homeoffice und Videokonferenzen als Ersatz für Fahrten zum Arbeitsplatz und Geschäftsreisen könnte über die Corona-Pandemie hinaus anhalten und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub Deutschland (VCD) und das hannoversche Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit am Donnerstag vorgelegt haben. Laut Erhebung hatten vor dem Einsetzen der Pandemie nur 6 Prozent der Befragten regelmäßig Videokonferenzen genutzt – inzwischen sind es 34 Prozent. Beim Homeoffice stieg der Anteil von 6 auf 40 Prozent. Allein der Anteil der nicht mehr zurückgelegten Straßenkilometer mache rechnerisch 700 .000 Autos überflüssig, haben die Autoren der Studie errechnet.

Hier gibt es alle Details dazu.

5. Zwei Patienten bei Attacke in Lüneburger Krankenhaus getötet

Ein 21-jähriger Mann soll in der Nacht zu Freitag in einem psychiatrischen Krankenhaus in Lüneburg zwei Mitpatienten getötet haben. Er ist dringend verdächtig, für den Tod eines 54-Jährigen und eines 56-Jährigen verantwortlich zu sein.

Die Einzelheiten finden Sie hier.

6. Der Frühling kommt – was kann man in Hannover am Wochenende machen?

Meteorologen sagen für das kommende Wochenende frühlingshafte Temperaturen für die Region voraus. Die HAZ-Redaktion von Wennigsen bis zur Wedemark hat für Sie 15 Tipps zusammengestellt, was Sie am Wochenende trotz Lockdown in und um Hannover unternehmen können: Vom Ponyreiten Auf der Bult bis hin zur Schnitzeljagd in Neustadt.

Wenn Sie mögen, schauen Sie doch hier hinein. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Von Felix Harbart