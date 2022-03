Hannover

Mit solch alten Schinken wie „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ aus 1964, „Feuerball“ aus 1965 mit Sean Connery oder dem dystopischen Drama „The Day After“ von 1985 kennt sich Lara Ernst nicht aus. Die in diesen Spielfilmen allgegenwärtige Furcht, Warnung und auch Mahnung vor dem Einsatz der Atombombe hat Generationen vor ihr begleitet. Für die 27-Jährige, die nach eigenen Angaben „sehr behütet aufgewachsen ist“, eine Geschichte aus der Vergangenheit. Bis jetzt.

Krieg spielte in den Erzählungen der Großmutter noch eine große Rolle, „deswegen hatte ich als Kind auch Angst davor“, aber das habe sich dann in der Pubertät verwachsen. Und obwohl sie in der Schule ein Referat über Hiroshima und Nagasaki gehalten hat, sagt die Studentin: „Atombomben waren nie etwas Reales in meinem Leben.“

Bedrohung löst Beklommenheit bei jungen Menschen

Das hat sich geändert. „Wenn ich überhaupt einmal darüber nachgedacht habe, dachte ich, das passiert nicht“, sagt die junge Frau, die im vierten Master-Semester Bildungswissenschaften an der Leibniz-Universität studiert. „Jetzt aber höre ich in den Nachrichten Expertinnen und Experten, die es für möglich halten, dass Wladimir Putin die Atombombe einsetzt.“ Das bereite ihr und ihren gleichaltrigen Freunde durchaus Sorgen. „Im Februar bin ich noch davon ausgegangen, dass Putin die Ukraine nicht angreifen würde. Ob man jetzt noch davon ausgehen kann, dass er auch hier nicht weitergeht?“

Eingesetzte Atomwaffen waren US-amerikanische

Fred Meier-Klocker, 48 Jahre älter als Lara Ernst, glaubt nicht, dass Putin in diesem Fall ernst macht. „Dafür ist er zu intelligent.“ Das ist nicht als Lob gemeint, sondern als Einschätzung der Lage. „Putin ist ein Verbrecher, keine Frage, der Einmarsch in die Ukraine und das Töten von Zivilisten ist unentschuldbar.“ Aber immerhin, so gibt der 75-Jährige zu bedenken, seien die zwei einzigen Atombomben, die jemals in Kriegen eingesetzt wurden, amerikanische gewesen.

Seit den Abwürfen von „Little Boy“ auf Hiroshima und „Fat Man“auf Nagasaki mit hunderttausenden Toten galt die Atombombe eher als politische Bombe, als Abschreckungswaffe, die keinesfalls eingesetzt werden dürfte. Das war vorher nicht allen und immer so klar. Und auch heute scheint es das wieder nicht zu sein.

Vom Bundeswehrsoldaten zum Friedensdemonstranten

Meier-Klocker tat fast sein Leben lang das seine dazu, um diese megatödliche Waffe zu ächten. Jedenfalls ab jener Zeit, in der er vom jungen Mann zum jungen politisch denkenden Mann wurde. Von 1966 bis 1971 diente er bei der Bundeswehr – als Klarinettist im Marinemusikkorps Ostsee und im Heeresmusikkorps Hannover.

Als junger Mann hatte er zuvor wie der Vater und die Onkel eben konservativ gewählt, „weil die das eben taten, ich war eher unpolitisch.“

Erst mit der zivilen Ausbildung noch neben der Bundeswehr und Arbeit bei der Stadt als Jugendleiter und Erzieher wandelte sich seine Einstellung zu den politischen Welten und Waffen. „Mein politisches Erweckungserlebnis hatte ich am 9. November 1973, als ich selbst noch Soldat war.“ Da wurde in Chile der sozialistische Demokrat Salvador Allende „mithilfe der Amerikaner ermordet“.

Wieder aktuelles Thema: Bundeswehrsoldaten in Uniform, die 1983 trotz Verbots an einer Großkundgebung im Bonner Hofgarten teilnehmen und mit einem Transparent und einer Pershing-II-Attrappe gegen die Nachrüstung demonstrieren. Quelle: Heinz Wieseler

Meier-Klocker schlug sich auf die andere Seite, demonstrierte in den 1980er Jahren gegen Atomkraft und Atombomben, mit Frau Renate und den zwei Kindern in Bonn gegen den Nato-Doppelbeschluss und damit die Stationierung von Pershing-Raketen in Deutschland. „Ich hatte Angst vor dem Wettrüsten, Schiss davor, dass einer mal die Nerven verliert und auf den Knopf drückt.“

Diese Angst hatte Folgen. Die jährlichen Ostermärsche waren gesetzt, immer wieder auch wegen der Furcht, das Wettrüsten könnte schiefgehen. Der Begriff vom Erstschlag war in aller Munde, „als ob man beim Zweitschlag noch die Welt retten könnte“. Sein sorgenvoller Blick richtet sich aber eher gen Westen, „die Amis hatten überall ihre Finger im Spiel, bis heute“. Wenn jemand aus „Wahnsinn und Dummheit den Knopf drückt, dann ein Donald Trump, wenn er wieder gewählt wird“, meint Meier-Klocker.

„Was passiert, wenn Putin mit dem Rücken zur Wand steht?“

Das alles war für Lara Ernst, Tochter eines Bekannten des 75-Jährigen, weit weg, und irgendwie ist es plötzlich unheimlich nah. Denn immerhin stünde nun die atomare Drohung des russischen Präsidenten im Raum. „Putin ist intelligent, aber wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und wenn er nicht zurückkann, ohne das Gesicht zu verlieren, dann könnte das sehr gefährlich werden“, sagt die 27-Jährige nachdenklich.

Die Beklommenheit wächst. Auch bei der Generation, die die atomare Bedrohung allenfalls aus James-Bond-Filmen kannte. Bis vor zwei Wochen jedenfalls.

Zum nächsten Ostermarsch gehen die beiden zusammen

Auf die nächsten Ostermärsche wird die gerade 27 Jahre junge Frau vermutlich mitgehen. Seite an Seite mit Fred Meier-Klocker und dessen Frau Renate, die beide 75 Jahre alt sind. „Im Moment ist es das einzige, das wir tun können“, sagt Lara.

Von Petra Rückerl