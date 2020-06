Der leise Macher: Das ist der neue Stadtsuperintendent Müller-Brandes

Hannover

Es sind für ihn die Tage des großen Schulterklopfens: Mit deutlicher Mehrheit hat der evangelische Stadtkirchentag Rainer Müller-Brandes am Dienstagabend zu Hannovers neuem Stadtsuperintendenten gewählt. Nach der Wahl, bei der er sich gegen den Theologen Sven Waske durchsetzte, konnte der 52-Jährige viele Segenswünsche in Empfang nehmen. Voraussichtlich im Herbst wird er sein Amt als oberster von rund 180.000 Protestanten antreten.

Der groß gewachsene Burgdorfer gilt als ruhig und besonnen, er ist eher ein Mann der leisen Töne – und doch zeigt er sich tatendurstig: Als Kirchenchef wolle er mit der Politik sowie mit anderen Konfessionen und Religionen eng zusammenarbeiten, verspricht der Vater von drei Kindern. „Ich habe große Lust dazu.“

Anzeige

„Für die Menschen da sein“

Kaum jemand kennt die sozialen Probleme der Stadt so gut wie der langjährige Diakoniepastor und Herausgeber des Straßenmagazins „Asphalt“. Die Kirche müsse sich um einsame Menschen kümmern, sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und sich verstärkt mit dem Thema Zuwanderung befassen – das ist sein Credo. Die Kirche dürfe sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. „Stattdessen muss sie für die Menschen da sein“, sagt Müller-Brandes.

Weitere HAZ+ Artikel

Gratulanten: Rainer Müller-Brandes mit Stadtkirchentagspräsidentin Wencke Breyer, Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann und dem amtierenden Stadtsuperintendenten Thomas Höflich. Quelle: Rainer Dröse

Müller-Brandes tritt sein Amt in schwieriger Zeit an: Finanziell könnte der Stadtkirchenverband wieder in schweres Fahrwasser geraten. Zwar sei der Haushalt mit einem Volumen von rund 20 Millionen Euro seit 2017 im Lot, sagt der amtierende Stadtsuperintendent Thomas Höflich. Doch wegen der Corona-Krise rechnen die Kirchen mit drastischen Einbrüchen bei der Kirchensteuer. Auch in Hannover dürfte in diesem Jahr weit weniger Geld von der Landeskirche ankommen als gedacht. „Bis vor wenigen Monaten hatten wir einen ausgeglichenen Haushalt“, sagt Höflich, „das sieht jetzt anders aus.“

„Wir haben etwas zu sagen“

Zu Details im Finanz- und Stellenplan wollte Müller-Brandes sich am Tag nach der Wahl noch nicht äußern. „Ich habe nicht die Sorge, dass wir in existenzielle Not geraten“, sagt er, „doch unsere Kirche wird sich verändern.“ Im HAZ-Interview hatte er jüngst angekündigt, Katholiken und Protestanten könnten beispielsweise Gebäude verstärkt gemeinsam nutzen, um Kosten zu sparen. Die Corona-Krise könnte solche Pläne forcieren. „Viele Fragen hätten wir uns sonst erst in drei Jahren gestellt“, sagt die Stadtkirchentagspräsidentin Wencke Breyer, „jetzt beschäftigen wir uns früher damit.“

„Wir haben etwas zu sagen“: Rainer Müller-Brandes nach seiner Wahl zum Stadtsuperintendenten. Quelle: Rainer Dröse

Auch die Mitgliederzahlen sinken dramatisch. Müller-Brandes wünscht sich dennoch eine selbstbewusste Kirche. „Unsere Inhalte werden nicht schlechter durch die Austrittszahlen – wir haben etwas zu sagen“, betont er. Schließlich sei die Kirche immer noch ein wichtiger Akteur der Zivilgesellschaft. So könnte die Marktkirche eine wichtige Rolle spielen, falls Hannover Kulturhauptstadt 2025 wird: „Sie ist eine Oase für die Seele.“ Müller-Brandes hat auch keine Scheu vor ungewöhnlichen Ideen: „Warum sollten wir nicht einmal ein Adventssingen mit 10.000 Menschen im Stadion machen, wenn das wieder möglich ist?“

Voraussichtlich am 6. September wird Rainer Müller-Brandes mit einem Gottesdienst vor der Marktkirche als Diakoniepastor verabschiedet.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne