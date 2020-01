Der neue Soccerpark The Bolz im Test: Spielspaß trotz Käfighaltung

Hannover

Im November hat an der Vahrenwalder Straße 209a der neue Soccerpark The Bolz eröffnet. Im Hinterhof neben dem Media Markt an der Stadtbahnhaltestelle Windaustraße hat der 28-jährige Patrick Pietler insgesamt acht Fußballkäfige aus Stahl eingerichtet. „Hier geht es darum, Fußball zum Erlebnis zu machen“, sagt er. Die HAZ hat getestet, was The Bolz besonders macht.

Wie unterscheidet sich The Bolz von anderen Soccerparks ?

Geht es auf den Kleinfeldern der Soccerparks in Wülfel, Langenhagen oder Empelde schon recht eng zu, setzt The Bolz auf noch kompaktere Käfighaltung: Die acht Plätze sind nur zehn mal fünf Meter groß, die Tore messen einen Meter Breite und 60 Zentimeter Höhe. Entsprechend kleine Teams treten gegeneinander an. Wir sind zu viert, spielen also in Zweierteams. Inhaber Patrick Pietler sagt, dass auch drei Spieler pro Mannschaften möglich sind. Das mag für Spieler im Wachstum okay sein – wir merken nach den ersten Spielzügen: Vier erwachsene Kicker füllen schon einiges an Spielfläche aus. Schließlich braucht man für Pässe und Dribblings einen gewissen Raum.

Chef im Käfig: Patrick Pietler hat The Bolz im November eröffnet. Quelle: Ilona Hottmann

Wie in anderen Soccerparks wird auch in The Bolz mit Bande gespielt. Da die Käfige an den Seiten von Stahl umschlossen sind (1,5 Tonnen pro Platz), bleibt der Ball permanent im Spiel. „Man kann sich nicht verstecken“, sagt Pietler. Da hat er recht: Wir sind durchgängig in Bewegung, laufen von hinten nach vorne und nach Ballverlust sofort wieder zurück. Nach einer Stunde Spielzeit entscheiden wir, ein paar Pausen einzulegen. Das schnelle Spiel, die Zweikämpfe, kurze Sprints – das ist ziemlich anstrengend. Je ein Auswechselspieler pro Team hätte unserer Truppe gut getan.

Macht Fußball spielen hier Spaß?

Auf jeden Fall. In der Enge des Käfigs entsteht ein rasantes Spiel. Im Ballbesitz ist es wichtig, eine Mischung aus Dribblings und Passspiel sowie Absicherung in der Defensive und dem Spiel nach vorne zu finden. Rücken beide Spieler mit dem Ball zu weit auf und verlieren dann das Spielgerät, geht es oft ganz schnell: Ein Pass des Gegners auf den aufgerückten Mitspieler, und der Ball ist im Mini-Tor. Mein Mitspieler und ich setzen auf die sichere Variante. Während einer den Gegner am Ball angreift, sichert der andere den Torraum ab. So haben unsere Gegner wenig Platz und wir sind nach Ballgewinn schnell vor dem Tor.

Zur Galerie Hannover hat einen neuen Soccerpark: The Bolz an der Vahrenwalder Straße. Allerdings unterscheidet sich die Anlage mit Neon-Fußball, Musik vom DJ-Pult und Playstation-Ecke von anderen Kleinfeldern. Die HAZ hat die Fußballkäfige ausprobiert und erklärt, für wen sich der Kick auf engstem Raum lohnt.

Wichtiger als Taktik ist allerdings Laufarbeit und Präzision. Wer nach dem vertanen Angriff einfach stehenbleibt um durchzuschnaufen, bringt seinen Mitspieler in große Bedrängnis. Genauigkeit gilt auch für das Passspiel. Wir setzen auf eher simple, flache Abspiele, die möglichst ihr Ziel finden. Damit fahren wir gut. Durch die enge des Käfigs und die Geschwindigkeit des Spiels ensteht eine gute Mischung aus strategischem Spiel und anarchischem Gebolze – das bringt Spaß.

Für wen lohnt sich dieser Soccerpark ?

„Der Fokus liegt bei The Bolz auf Technik und Ausdauer“, sagt Pietler. Damit meint er nicht, dass die Spieler in beiden bereichen auf Topniveau sein müssen. Wer allerdings gerne mit Gewaltschüssen aus der Distanz arbeitet oder Spielzüge aus dem Lehrbuch auf den Platz zaubert, der ist wahrscheinlich auf einem größeren Feld besser aufgehoben.

Wie es schon der Name verrät: bolzenb – das Spiel im engen Käfig ist wenig planbar und schnell chaotisch. Von daher sollte man nicht zu ernst an die Sache herangehen. Wer sich mit dem Ball am Fuß gerne ausprobiert, trickst und dribbelt, wird eine Menge Spaß haben.

Vor allem ist The Bolz allerdings wegen der geringen Spielerzahl praktisch: Mit vier Kickern kann man hier eine gute Stunde verbringen, während man für die Plätze in anderen Soccerparks eher zwischen acht und zehn Teilnehmer benötigt. Mit Musik vom DJ-Pult, meist Elektro oder Hip-Hop, richtet sich die Anlage vor allem an ein jüngeres Publikum.

Was gibt es noch außer Fußball?

Einer der acht Käfige ist für Neon-Fußball ausgestattet: Schwarzlicht bringt den Ball, die Leibchen der Spieler und Teile des Käfigs zum leuchten. Das sieht auf den ersten Blick irritierend aus, ist im Spiel aber überhaupt kein Problem. Fußball in anderem Licht – das bringt Spaß. Außerdem lassen sich die Käfige mit einem leihbaren Netz zum Fußball-Tennis-Platz umrüsten. Wer zum Aufwärmen etwas an seinem Ballgefühl arbeiten möchte, für den ist das eine tolle Möglichkeit.

Ausprobiert im neuen Mini-Soccerpark The Bolz (Am Rotdorn 3). Manuel Behrens ( Haz Redakteur) kickt eine Stunde lang mit drei anderen auf dem Mini-Feld. Foto: Samantha Franson Quelle: Samantha Franson

Auch abseits der Käfige hat sich Pietler etwas einfallen lassen: In der Fifa-Lounge kann vor oder nach dem Kicken die beliebte Fußball-Simulation an der Playstation gespielt werden. Wer noch nicht genug Sport getrieben hat, kann sich in einem Fitness-Bereich weiter an Gewichten und anderen Geräten trainieren. Außerdem gibt es getrennte Umkleidekabinen und Duschen.

Was kostet The Bolz?

Teams, die bei The Bolz spielen wollen, zahlen eine Stundengebühr für den Käfig. Montag bis Freitag sind das insgesamt 44 Euro zwischen 14 und 17 Uhr und 48 Euro zwischen 17 und 23 Uhr. Am Wochenende kostet eine Stunde im Käfig 52 Euro. Mehr Infos gibt es auf der Homepage von The Bolz.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens