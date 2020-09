Hannover

Apple tritt in Googles Fußstapfen: Momentan fahren weiße Autos des amerikanischen Tech-Unternehmens durch die Region Hannover, die mit Kameras auf dem Dach jeden Zentimeter der hiesigen Straßen erfassen. Hintergrund ist der Kartendienst „ Apple Maps“: Mit der Aktion soll in erster Linie das Kartenmaterial aktuell gehalten werden. Doch gleichzeitig machen die Autos auch reale Fotoaufnahmen – wie einst Google Street View. Apple erwägt, seine eigene Funktion namens „Look Around“ eventuell auch nach Deutschland zu bringen.

Die weißen Wagen sind weniger auffällig beklebt als ihre Pendants von Google. Lediglich auf den hinteren Seitenscheiben ist „ Apple Maps“ mit dazugehöriger Webadresse zu lesen. Auffälligstes Merkmal ist aber natürlich die 360-Grad-Kamera auf dem Dach. HAZ-Leser haben die Fahrzeuge in den vergangenen Tagen unter anderem im Pelikanviertel und in Sehnde beobachtet.

Apple Maps filmt bis Mitte Oktober

Auf HAZ-Anfrage teilt Apple mit, dass die Autos noch ungefähr bis zum 10. Oktober in und um Hannover zu sehen sein werden. „Die Daten werden erfasst, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion ,Look Around’ zu unterstützen“, heißt es schriftlich seitens des Unternehmens. Letzteres hat Apple bereits in den USA gestartet, dort können sich Nutzer von Apple Maps wie bei Google Maps virtuell beispielsweise durch New Yorks Häuserschluchten klicken.

Wegen des massiven Widerspruchs gegen Google Street View ist Deutschland bis heute das einzige Land in Westeuropa, das nicht flächendeckend gefilmt wurde. Die blauen Bereiche zeigen digitalisierte Straßen an, die virtuell abgefahren werden können. Quelle: Google Maps

Google stampfte seine Street-View-Bestrebungen in Deutschland allerdings vor zehn Jahren wieder ein. Wegen der zahlreichen Beschwerden von Anwohnern, die ihre Hausfassaden nicht im Netz wiedersehen wollten, gibt es bis heute lediglich eine Handvoll Großstädte, deren Straßenansichten digitalisiert wurden. Und selbst dort hat Google zahlreiche Gebäude unkenntlich gemacht, nachdem Eigentümer Einspruch gegen die Aufnahmen erhoben hatten.

Start von „Look Around“ noch offen

Dieser Umstand scheint Apple dennoch nicht davon abzuhalten, nun einen eigenen Versuch zu wagen. Das Unternehmen kann auf Nachfrage allerdings kein Datum für einen möglichen „Look Around“-Start in Hannover nennen. „Ob und wann die Funktion in Deutschland umgesetzt wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest“, schreibt Apple bloß. Vorsorglich gibt es aber schon Datenschutz-Informationen auf der Webseite von Apple Maps, in denen Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet sind.

Auch Google fährt durch Hannover

Doch nicht nur Apple schickt derzeit seine Kamera-Autos auf Entdeckungstour, Google ist ebenso bis Oktober in der Region Hannover aktiv. Nach Angaben eines Sprechers sind es zwar dieselben Fahrzeuge wie einst bei Street View, doch das Bildmaterial werde ausschließlich genutzt, „um Google Maps zu verbessern“. Es gebe keine Pläne, die Aufnahmen zu veröffentlichen.

Von Peer Hellerling