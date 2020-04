Hannover

Eine neue Sonderbriefmarke der Deutschen Post würdigt den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der am 15. April 100 Jahre alt geworden wäre. Das Design für die Marke, die Ersttagsstempel und das Erinnerungsblatt stammt von dem Grafiker Andreas Ahrens aus Kleefeld. Er hat sich dafür in einem Wettbewerb durchgesetzt.

Das Charisma des früheren Bundespräsidenten

„Eine Briefmarke ist ein Miniplakat. Wenn es um eine Person geht, dann soll sie das ausdrücken, was diese Person verkörpert“, sagt Ahrens. Bei von Weizsäcker sei es dessen Charisma, verbunden mit seiner Funktion als Bundespräsident.

Der Grafiker hat sich für die Kombination von Foto und Zitat entschieden. Beides gibt es von von Weizsäcker reichlich; der frühere Bundespräsident hat manche Reden gehalten, die in Erinnerung geblieben sind. „Seiner eigenen Würde gibt Ausdruck, wer die Würde anderer Menschen respektiert“, war schließlich dasjenige, das Ahrens gewählt hat. Dazu stellte er ein Fotomotiv, bei dem von Weizsäcker den Betrachter direkt anblickt. „Ich finde, so kommt seine menschliche und gleichzeitig nachdenkliche Rolle rüber“, erklärt Ahrens.

Ein Kunstbeirat entscheidet über das Motiv

Das fand die Jury auch, die seinen Entwurf ausgewählt hat. Das Sondermarkenprogramm, das das Bundesfinanzministerium verantwortet und sich damit nicht nur, aber auch an Sammler wendet, unterliegt einem festen Ablauf. Bürger dürfen Themenvorschläge machen, aus denen dann 50 pro Jahr durch einen Programmbeirat ausgewählt werden. Dann bittet das Ministerium zu jedem Thema sieben Grafiker aus einem Kreis von insgesamt rund 50 um jeweils drei Entwürfe. Ein Kunstbeirat wählt schließlich daraus das endgültige Motiv.

Der 57-jährige Ahrens ist seit 2004 dabei, Markensammler haben ein knappes Dutzend seiner Kreationen in ihren Alben. Von ihm entworfene Sonderbriefmarken zeigen unter anderem Heinz Erhardt und Loki Schmidt, erinnern aber auch an Jubiläen wie etwa „100 Jahre Reichsversicherungsordnung“ oder „150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“.

„ Briefmarken sind ein Spiegel unserer Gesellschaft“

„Briefmarkenmotive richten sich nicht immer danach, was gerade Mainstream ist. Aber sie sind ein Spiegel unserer Gesellschaft“, sagt Ahrens, der eine Agentur für Grafikdesign und Kommunikation betreibt, zu seinen Beweggründen. Reich werden könne man als Briefmarkendesigner nicht. Er selber sei früher Sammler in begrenztem Rahmen gewesen, aber kein ausgewachsener Philatelist. Persönlich am liebsten sind ihm Hannover-Motive.

Von Bernd Haase