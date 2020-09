Desimo feiert seine vier „Spezialisten“ im Apollo – den großen Applaus gibt’s 2021

Hannover

Kulturaffine Hannoveraner trafen ihre Wahl und küren unter den Künstlern in Desimos kultigem Spezial-Club ihre Favoriten für den Spezialisten-Comedypreis. Jetzt erhielten das Musik-Comedy-Duo Reis Against The Spülmachine und der Comedian Tino Bomelino ihre Preise persönlich im Lidnener Apollo-Theater. Auch Kabarettist Frank Fischer und der Zauberer Sebastian Nikolas –per Livestream-Schalte dabei – bekamen den Preis als Publikumslieblinge auszeichnet.

Allgemein hat die Kulturszene ja während der Corona-Pandemie nicht viel zu lachen. Einnahmen brechen weg, die Szene muss neu denken, um am Leben zu bleiben. Seit 2003 vergibt Desimo schon seine Spezialisten-Comedypreise. Aus den fast 50 Gästen, die über den Zeitraum von August 2018 bis zum Juni 2019 bei seinen Mix-Shows auftraten, sollten die Publikumslieblinge schon im April einen Preis erhalten. Doch auch das Event erlebte eine Verlegung und letztlich eine Umstrukturierung.

Virtuelle Teilhabe an der Preisverleihung

Desimo ist Kabarettist, Zauberer und moderierte am Montagabend die Verleihung des Publikumspreises „Spezialist“. Allerdings nicht wie sonst auf der Bühne des Theaters am Aegi vor 1200 Personen, sondern im Apollo vor überschaubaren 40 Menschen. Der weitere Teil des Publikums konnte die Veranstaltung per Livestream am Bildschirm verfolgen. Das sei wohl die neue Realität, meint Desimo hörbar besorgt, tröstet sich dann aber damit, dass da theoretisch Millionen Menschen die Veranstaltung verfolgen könnten.

„Das ist sehr, sehr abgefahren“

Sowohl das virtuelle als auch das anwesende Publikum bekam einen vielfältigen Abend geboten. Die Künstler griffen das Thema der Pandemie dabei immer wieder mit Humor auf. Der Laudator, Matthias Brodowy, sagte, er habe den Applaus im Apollo ernsthaft vermisst.

Der Kabarettist und Comedian Frank Fischer konnte seinen Preis nicht wahrhaftig in den Händen halten. Aus seinem Wohnzimmer in Mainz stellte er eine Verbindung zum Publikum in Linden her und betonte immer wieder: „Das ist sehr, sehr abgefahren.“ Zwar brachte er das Publikum zum Lachen, wegen der Internetverbindung kam die Reaktion aber erst mit einer kleinen, zeitlichen Verzögerung bei ihm an.

Zaubern via Webcam

Leibhaftig trat das Duo Reis Against The Spülmachine auf. Die Niedersachsen nehmen sich Klassiker wie den Song „Macarena“ vor und singen stattdessen „Makkaroni“. Bewundernde Worte fand Desimo für seinen Zauberer-Kollegen Sebastian Nikolas. Der präge einen ganzen Stil und sei ein Vorbild für Magier auf der ganzen Welt. Nun zaubere er vor der heimischen Webcam. Der vierte Preis ging an den Komiker Tino Bomelino, der wiederum wahrhaftig auf der Bühne im Apollo stand.

Im kommenden Jahr soll die Preisverleihung am 3. Mai und dann möglichst wieder vor großem Publikum stattfinden. Dann sollen auch die jetzt gekürten Preisträger noch einmal auf der Bühne stehen – und den lange vermissten Applaus genießen können.

