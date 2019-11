Hannover

Der Prachtbau am Georgsplatz dürfte wohl Hannovers schönstes Bankhaus sein. „Ich finde: Es ist sogar Deutschlands schönstes, und jetzt auch das modernste“, sagt Michael Hobusch, Filialdirektor der Deutschen Bank in Hannover. Die Banker haben in den vergangenen 15 Monaten einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das ehrwürdige Gebäude mit dem Treppenturm und der reich verzierten Fassade investiert. Sichtbarstes Zeichen nach außen: Besucher dürfen die Bank jetzt wieder über das historische Portal rechts vom Treppenturm betreten. Innen hat sich die Zahl der Besprechungs- und Beraterräume verdoppelt, zudem ist ein großer Bereich für Veranstaltungen wie Lesungen oder Vorträge hinzugekommen. „Wir wollen ein gastfreundliches Haus sein“, sagt der neue Privatkunden-Geschäftsführer Daniel Steigmann.

Stylisch sieht das aus: Zwei Besprechungsräume aus Glas prägen die Filiale, blick- und schalldicht und vor allem so fraktal konstruiert, dass nur die Rückwand gerade ist. Quelle: Katrin Kutter

Die neue Offenheit der Banker geht sogar so weit, dass jeder Besucher gratis Cappuccino bekommen soll: wirklich jeder, nicht nur die Kunden des Geldhauses. Allerdings nicht mehr aus Alu-Kaffeekapseln, sondern aus Pulverkaffee. Die Deutsche Bank will CO2-neutral sein, in den Büros kaum noch etwas auf Papier ausdrucken, für jeden Neukunden einen Baum pflanzen. Mit der eher konservativ auftretenden Deutschen Bank der vergangenen Jahrzehnte hat das nur noch wenig zu tun. Das Bankhaus wagt einen Spagat.

Neues Hauptportal

Neuer Eingang der umgebauten Deutschen Bank in Hannover (v. li.): Markus Rammes, Sprecher der Geschäftsleitung Deutsche Bank Hannover, Filialdirektor Michael Hobusch und Privatkunden-Geschäftsführer Daniel Steigmann. Quelle: Conrad von Meding

Markus Rammes, der Sprecher der Geschäftsleitung in Hannover, sagt es so: „Wir wollen sowohl der jungen Kundengeneration gerecht werden, die ihre Bankgeschäfte auf dem Handy erledigt und ein modernes, frisches Auftreten erwartet, als auch den langjährigen Kunden, die eine eher gediegene Atmosphäre erwarten.“ Optisch ist das den Architekten tatsächlich gelungen. Bisher haben Kunden die Deutsche Bank durch einen nüchternen Siebzigerjahre-Anbau betreten, innen ging es ebenso nüchtern weiter. Wer jetzt durch das alte, neue Hauptportal unter dem reich verzierten Sandsteinrisalit in die Filiale tritt, steht in einem großen Empfangsraum. Rechts und links sind zwei gläserne Besprechungsräume installiert, blick- und schalldicht und vor allem so konstruiert, dass nur die Rückwand gerade ist. Schick sieht das aus.

Edel: Der Tresorraum mit etwa 2500 Schließfächern im Untergeschoss der Deutschen Bank in Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Nach diesem Design, darauf sind sie stolz in Hannover, werden nun nach und nach alle großen Deutsche-Bank-Filialen bundesweit umgebaut. „Wir sind Vorreiter“, sagt Hobusch. Trotz aller Modernität gibt es auch konventionelle Elemente. So hat die Deutsche Bank jetzt wieder eine sogenannte Kassenbox: einen Schalterraum für Bargeldgeschäfte, in den Kunden nur einzeln eintreten dürfen. „So sieht der Nebenmann nicht, welche Summen jemand am Schalter abhebt oder einzahlt“, sagt Rammes.

Ohnehin schlummert im Keller einer der schönsten Tresorräume Hannovers. Etwa 2500 grüne Schließfächer bewahren dort Schätze auf. „Manch eine Dame holt vor dem Opernbesuch ihren Schmuck ab“, verrät Hobusch. Einmal allerdings sei von Erben ein Schließfach geöffnet worden, darin: ein Karl-May-Exemplar von „Der Schatz im Silbersee“ und dazu ein Zettel: „Ätschi, ihr Arschlöcher“. Die Banker selbst sprechen nicht so, „aber es ist eben das Originalzitat“, sagt Hobusch.

Zwei Jubiläen 2020

Der alte Aufzug im Tresorbereich führt in die Kelleretagen der Bank, wo Kunden ihre Schätze aufbewahren. Quelle: Katrin Kutter

Der Tresorraum gehört zur denkmalgeschützten Originaleinrichtung des Bankhauses, das 1897 bis 1900 nach Plänen von Architekt Karl Börgermann mit Kupferkuppel und Laternenaufbau errichtet worden war. Damals hieß der Nutzer Hannoversche Bank, ein Geldhaus der Welfen, der Name ist heute noch in großen Sandsteinlettern abzulesen. Die Deutsche Bank übernahm das Haus 1920, deshalb ist 2020 ein doppeltes Jubiläumsjahr für sie in Hannover: 100 Jahre am Georgsplatz, und das gesamte Geldinstitut wird 150 Jahre alt.

Und da ist es vielleicht auch Zeit, etwas fürs Image zu tun. Immerhin macht die Bank bundesweit immer wieder negative Schlagzeilen und muss weltweit wohl bis zu 18 .000 Stellen abbauen. In Hannover hingegen liefen die Geschäfte gut, sagt Rammes. Dort drohe kein Personalabbau. Etwa 40 .000 Kunden in der Stadt haben zuletzt fast 4 Milliarden Euro mit der Deutschen Bank umgesetzt, insgesamt sind es im Einzugsgebiet 90 000 Kunden und 6,3 Milliarden Euro. Bei den Firmenumsätzen gebe es zweistellige Zuwachsraten, das Privatkundengeschäft sei nach zwischenzeitlichen Dellen wieder im Aufwind. Nun soll auch die neue Filiale für gute Stimmung sorgen.

Krimilesung für die Weihnachtshilfe in der Deutschen Bank Kommende Woche gibt es eine erste Gelegenheit, das umgestaltete Gebäude der Deutschen Bank bei einem Kulturtermin zu besichtigen. Am Donnerstag, 28. November, treten drei hannoversche Krimiautorinnen gemeinsam bei einer Benefizlesung für die HAZ-Weihnachtshilfe auf. Sie hatten beim beliebten Krimifest vereinbart, künftig auch gemeinsam Lesungen abzuhalten. Nun präsentieren sie in den Räumen der Bank am Georgsplatz 20 eine Dreifachlesung aus ihren aktuellen Büchern. So liest etwa Barbara Schlüter aus „Ihr Kinderlein kommet“, Claudia Rimkus aus „Eichengrund“ und Heike Wolpert aus „Katergericht“. Start ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldungen sollten wegen der Platzplanung möglichst per E-Mail an michael.hobusch@db.com erfolgen.

Von Conrad von Meding