Deutsche Messe warnt: Ohne Einsparungen droht die Insolvenz

Hannover

Bei der Deutschen Messe nimmt der Zeitdruck zu. Spätestens bis Mitte Dezember müssen sich der Vorstand und die Arbeitnehmervertreter auf eine deutliche Verringerung der Personalkosten verständigen – sonst droht dem Unternehmen nach HAZ-Informationen die Insolvenz. Die Messe benötigt einen Kredit in Höhe von 122 Millionen Euro – Voraussetzung dafür ist eine Bürgschaft der Anteilseigner. Diese werde es jedoch nur geben, wenn die IG Metall und der Betriebsrat erhebliche tarifliche Zugeständnisse machten, verlautete am Montag aus Kreisen der Landesregierung.

Weil in diesem Jahr ein Großteil der geplanten Veranstaltungen ausgefallen ist, steuert die Messe 2020 auf einen Verlust von rund 100 Millionen Euro zu. Für die nächsten beiden Jahre rechnet das Unternehmen mit einem kumulierten Minus in etwa gleicher Höhe. Frühestens von 2023 an wird eine langsame Erholung der Branche erwartet. Bis dahin fielen alle Messen voraussichtlich deutlich kleiner aus als geplant, hieß es. Für das nächste Jahr hatte der Vorstand ursprünglich einen Umsatz von 335 Millionen Euro angepeilt – nun wird dem Vernehmen nach bestenfalls mit einem Drittel dieser Summe kalkuliert.

Weniger Stellen, geringere Gehälter

Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover sind jeweils zur Hälfte an der Messe beteiligt und sollen zusammen für 90 Prozent des neuen Kredits bürgen. Nachdem die Anteilseigner die Messe vor elf Jahren mit einer Kapitalerhöhung um 250 Millionen Euro unterstützt haben, wollen sie jetzt nicht erneut eigenes Geld in die Hand nehmen. Das Unternehmen müsse auf längere Sicht überlebensfähig sein, hat der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) erklärt. „Dazu gehört, dass die Deutsche Messe in Zukunft ein Geschäftsmodell vorlegt, das auch auf Rendite abzielt.“

Um dieses Ziel zu erreichen, stellt der Vorstand alle Tätigkeiten auf den Prüfstand. „Wir wollen unseren Fokus noch stärker auf den Vertrieb und das Neugeschäft legen und nicht dauerhaft Kapazitäten vorhalten, die wir nur zeitweise benötigen“, sagte Messechef Jochen Köckler. Denkbar sei daher, bestimmte Aufgaben externen Dienstleistern zu übertragen. Insgesamt soll die Zahl der Stellen ohne Entlassungen von 750 auf 480 sinken. Zudem ist geplant, Gehälter zu kürzen und übertarifliche Leistungen abzuschaffen. Am Standort Hannover sollen die Personalkosten von 77 Millionen Euro im vergangenen Jahr bis 2027 um knapp 30 Prozent sinken.

Weitere Kapitalerhöhung gefordert

Die Arbeitnehmervertreter lehnen die Sparpläne ab. Das Management solle auf den geplanten Stellenabbau, die Auslagerung von Aufgaben und Eingriffe in den Tarifvertrag verzichten, meinen sie. Betriebsrat und IG Metall fordern eine weitere Kapitalerhöhung durch die Anteilseigner – die Messe sei im Kern gesund und nur durch die Corona-Pandemie in Not geraten. Nach Einschätzung des Vorstandes führt an Einsparungen jedoch kein Weg vorbei. „Wir haben ein tragfähiges und sozialverträgliches Konzept für die Zukunft“, sagte Köckler. „Die Alternative wäre ein Insolvenzantrag mit anschließender Sanierung in einem Schutzschirmverfahren.“

Von Jens Heitmann