Bewohnerin Greta Frehrking hat schnell noch im Treppenhaus den aktuellen HAZ-Artikel ausgehängt. Alle im Haus sollen wissen, dass sie jetzt in einer echten Architekturikone wohnen. In dieser Woche hat das Bundesbauministerium ein Neubauensemble in der Südstadt mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet. Es ist die höchste Ehrung, die es für gute Planung und gutes Bauen gibt. Noch nie ging sie zuvor nach Hannover.

Deutscher Architekturpreis für Backsteinensemble

Der mit 30.000 Euro dotierte Preis ehrt den hannoverschen Architekturprofessor Andreas Quednau und sein Berliner Büro Smeq, und ideell auch den Bauherrn, die Theo Gerlach Wohnungsbau für das Backsteinensemble. Aber irgendwie gebührt er eigentlich auch der 56-jährigen Kocher Khanaqa-Redecker. Ihrer Initiative und ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass dieses Wohnensemble etwas Besonderes ist.

Der Deutsche Architekturpreis 2021 geht nach Hannover: Wohnensemble von Theo Gerlach Wohnungsbau und dem Büro Smeq (Berlin) in der Südstadt. Quelle: Schnepp Renou

Ihr Sohn Dario (24) hat das Down-Syndrom. Für ihn wollte sie ein Umfeld schaffen, in dem er selbstbestimmt leben kann. In jahrelanger Rastlosigkeit hat sie Mitstreiterinnen wie Heike Reinsch und viele andere für ihre Wohnprojektidee gefunden – und den Gerlach-Geschäftsführer Helmut Kummer davon überzeugt. Entstanden ist daraufhin ein Haus, in dem Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen gemeinsam leben, aber auch Senioren und junge Familien, Menschen aus Syrien und aus Hannover.

„Ein großartiges Klima“

Zum Beispiel Wolfgang (82) und Ingrid (79) Houba. Seit 55 Jahren ist das Ehepaar verheiratet und hat zuvor in einem Einfamilienhaus in Lehrte gewohnt. „Uns war klar, dass wir irgendwann ohne Treppen auf einer Ebene leben wollten“, sagt Wolfgang Houba. Dann las das Ehepaar in der HAZ von der Gründung des Projekts „Wir wohnen gemeinsam“, nahm Kontakt mit Kocher Khanaqa-Redecker auf, bekam den Zuschlag für den Einzug – und hat es bis heute nicht bereut. „Die Chemie stimmt“, sagt Ingrid Houba. „Wir fühlen uns hier richtig wohl.“ Ihre Mitbewohnerin Rosemarie Deppe (80) sagt: „Hier helfen sich alle untereinander“, es sei „ein großartiges Klima.“

Mehr als 30 solcher ambitionierten Wohnprojekte gibt es inzwischen in Hannover. Meist aber eint sie ein inhaltliches Ziel: Inklusion etwa oder Ökologie, Mehrgenerationenwohnen oder Internationalität. Das in einem Haus all diese Inhalte auf einmal gelebt werden, ist ungewöhnlich.

Der Zusammenhalt im Zentrum

Mit Architektur hat das scheinbar nichts zu tun. Und irgendwie dann doch. Der Wohnkomplex, der etwas versteckt hinter der Gärtnerei Stange an der Alten Döhrener Straße liegt, besteht aus vier Einzelhäusern, aber das integrative Projekt ist nicht am Rand angesiedelt, sondern bildet den Mittelpunkt. Das ist eine starke Aussage: Der Zusammenhalt steht im Zentrum. Zwei andere Häuser sind normale Mietobjekte, das vierte ist etwas separiert und bietet Eigentumswohnungen.

Ganz konfliktfrei sei das Zusammenleben natürlich nicht, erzählt Familienvater Helge-Kutscher-Reda ganz ehrlich. Die Kinder aus den südlichen Kulturkreisen seien beim Spielen an den Klettergerüsten vor den Wohnfenstern anfangs sehr laut gewesen, die verschachtelte Lage der Häuser habe den Schall verstärkt. Er sagt das freundlich, menschenzugewandt. „Wir haben das Problem mit offener Kommunikation gelöst – und das zeigt doch, wie gut das Zusammenleben hier funktioniert.“ Das sei schließlich das Ziel des Projekts gewesen. Inzwischen regelt eine Hausordnung, wann die Spielflächen benutzt werden dürfen.

„Hier grüßt man sich“

Daniel Roth, der mit seiner Frau in einer der Eigentumswohnungen lebt, schätzt vor allem die Lage. „Es ist sehr ruhig, fast ländlich – und trotzdem ist man mitten in der Stadt.“ Für ihn war auch die fein gegliederte Backsteinarchitektur einer der Gründe, hierherzuziehen. Und das Konzept, die Häuser zwar einzeln anzuordnen, aber trotzdem ein Ensemble daraus zu gruppieren. „Das schafft Offenheit, hier läuft man sich über den Weg und grüßt sich.“

Feingliedrige Backsteinarchitektur: Das Wohnensemble von Theo Gerlach Wohnungsbau und dem Büro Smeq (Berlin)ist ein besonderes Objekt. Quelle: Schnepp Renou

Die 23-jährige Greta Frehrking ist vor sieben Monaten in die Wohngemeinschaft eingezogen, als ein Platz frei wurde. Sie hat eine leichte geistige Behinderung, wollte aber von zu Hause ausziehen. „Ich genieße hier die Selbstständigkeit“, sagt sie selbstbewusst. Alle 30 Bewohner haben eine Gemeinschaftswohnung im Erdgeschoss, mit Tischfußballtisch und Klavier. Hier wird abends gemeinsam gekocht – und natürlich auch gemeinsam geputzt. „Der Alltag funktioniert großartig“, sagt Initiatorin Kocher Khanaqa-Redecker strahlend.

Außen schön, innen gut

Die Architekturauszeichnung sei jetzt ein i-Tüpfelchen. „Ich freue mich immer über gute Nachrichten“, sagt Khanaqa-Redecker. Die Häuser seien tatsächlich sehr gelungen. „Aber wichtiger noch als die Frage, ob sie von außen gut aussehen, ist, dass es innen funktioniert.“ Hier scheint beides zu passen.

Von Conrad von Meding