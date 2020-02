Hannover

Die Otfried-Preußler-Grundschule in der Südstadt von Hannover gehört zu den letzten 20 Schulen, die noch im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2020 sind. Insgesamt hatten sich 81 Schulen aus 15 Bundesländern und eine Auslandsschule um den diesjährigen Preis beworben, der von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung gemeinsam mit der ARD und der Zeit-Verlagsgruppe vergeben wird. Zu 32 Prozent sind die Teilnehmer Grundschulen und zu 15 Prozent Gymnasien. Mehr als ein Drittel sind Wiederbewerber.

Zu den Top 20 gehören dieses Mal drei Schulen aus Niedersachsen, neben der Otfried-Preußler-Schule die Berufsbildende Schule Einbeck und das Lernhaus im Campus, eine Oberschule in Osterholz-Scharmbeck.

Jury kommt zum Schulbesuch

Die 20 Schulen werden jetzt von Expertenteams besucht, die sich ein umfassendes Bild vom Schulbetrieb mit Schülern, Eltern, Lehrern und Kooperationspartnern machen. Am Ende kommen 15 Schulen in die Endauswahl, im März wird dann entschieden, welche sechs Schulen ausgezeichnet werden und wer den Hauptpreis bekommt. Die Preisverleihung ist im Mai in Berlin. Der Sieger erhält 100.000 Euro, die fünf anderen Schulen, die dann auf dem zweiten Platz landen, bekommen jeweils 25.000 Euro.

Für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap an der Otfried-Preußler-Schule ist auch der Einsatz von Schulbegleitern wichtig. Quelle: Holger Hollemann/dpa (Archivbild)

Am Donnerstag kommt das Expertenteam in die Otfried-Preußler-Schule. Die Grundschule setzt auf innovative Lernmethoden, die Kinder lernen eigenständig und im eigenen Tempo, Inklusion wird schon seit Jahren gelebt, deshalb ist die Schule auch vom Deutschen Down-Syndrom-Center ausgezeichnet worden.

2018 hatte die Integrierte Gesamtschule List den zweiten Platz beim Deutschen Schulpreis erlangt.

Von Saskia Döhner