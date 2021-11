Hannover

Aus Sicht des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering benötigen ältere Menschen in Deutschland bessere kommunale Rahmenbedingungen. „Beratung, Begegnung oder spontane Hilfe müssen vor Ort gewährleistet sein“, sagte der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) am Donnerstag beim 13. Deutschen Seniorentag in Hannover. Dort stellte die Bagso mit der „Hannoverschen Erklärung“ ein neues seniorenpolitisches Grundsatzpapier vor.

In der Grundsatzerklärung mit dem Titel „Wir. Alle. Zusammen“ stellen die Bagso und ihre 125 Mitgliedsverbände den gesellschaftlichen Beitrag von Seniorinnen und Senioren in den Vordergrund. „Wir wollen unsere vielfältigen Erfahrungen in die Gestaltung einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft einbringen“, heißt es in der Erklärung.

Seniorenbeirat beklagt Altersdiskriminierung

Leider dominierten meist die belastenden Aspekte des Alters die gesellschaftliche Debatte, sagte Jens-Peter Kruse, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Hannover. Ältere würden heutzutage vielfältig diskriminiert, etwa mit Blick auf höhere Versicherungsprämien oder im Gesundheitswesen. Darauf habe bereits die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hingewiesen. Die Benachteiligung wegen des Lebensalters müsse verboten werden, betonte Kruse. Die Bagso fordere daher die Aufnahme des Merkmals Lebensalter in das Ungleichbehandlungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes.

Der 13. Deutsche Seniorentag findet noch bis Freitag in Hannover statt und wurde kurzfristig in ein rein digitales Angebot umgewandelt. An den bisher 44 Veranstaltungen beteiligten sich den Angaben der Veranstalter zufolge so viele Menschen wie in Präsenz erwartet worden waren. Der Deutsche Seniorentag findet alle drei Jahre in einem anderen Bundesland statt, zuletzt 2018 in Dortmund mit mehr als 14.000 Teilnehmenden.

