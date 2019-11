Hannover

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Spitze des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Hannover wegen des Verdachts der Korruption und Nötigung haben personelle Konsequenzen: Der Präsident des Regionsverbandes, Thomas Decker, sehe sich bis zur Klärung der Vorwürfe „an der Ausübung seines Amtes gehindert“, heißt es in einem Schreiben seines Stellvertreters Hans-Joachim Sbresny an die Mitarbeiter, das der HAZ vorliegt. Das für Finanzen zuständige Präsidiumsmitglied Walter Petry sei zurückgetreten, Rechtsanwalt Nikolas von Wrangell habe sein Amt als Ombudsmann für ordentliche Unternehmensführung (Compliance) aufgegeben, hieß es am Freitag. Das DRK bestätigte die Angaben auf Anfrage.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft hat Anfang Oktober ein Ermittlungsverfahren wegen „Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr“ eingeleitet. Darüber hinaus geht die Behörde auch dem Verdacht auf versuchte Nötigung nach. Das erste Verfahren richtet sich gegen Vorstand Steffen Baumann – das zweite gegen DRK-Präsident Decker. Er soll zwei internen Informanten mit dem „Rausschmiss“ gedroht haben. Baumann und Decker bestreiten die Vorwürfe.

Unmut greift auf Mitgliedschaft über

Auslöser der Ermittlungen ist ein Strafantrag des Konzernbetriebsrates. Das Gremium zweifele daran, dass es bei der Auftragsvergabe beim DRK „mit rechten Dingen zugehe“, hatte die Vorsitzende Katrin Windt erklärt. Nach einer Rumänien-Reise Baumanns Mitte Mai 2018 soll es zur Anbahnung von Geschäften mit zwei anderen Teilnehmern der Delegation gekommen sein – der Verdacht auf Bestechlichkeit ergibt sich aus der Frage, wer dafür die Kosten übernommen hat. Der Betriebsrat wirft dem DRK-Präsidium zudem vor, Hinweisen auf vermeintliche Verstöße nicht adäquat nachgegangen zu sein.

Inzwischen hat der Unmut der Arbeitnehmervertreter auf Teile der DRK-Mitgliedschaft übergegriffen. „Wir fühlen uns schlecht über die Ungereimtheiten informiert“, sagte der Vorsitzende des Ortsvereins Springe, André Peuker. „Das Präsidium ist in der Pflicht, endlich für Klarheit zu sorgen.“ Viele Ehrenamtliche seien entsetzt über die erhobenen Vorwürfe, sagte die Vorsitzende des Ortsvereins Laatzen, Marion Weber: „Das schadet dem Ruf des Roten Kreuzes – hier ballen alle die Fäuste in der Tasche.“

Ortsvereine fordern Suspendierung Baumanns

Die beiden Ortsvereinsvorsitzenden halten es für geboten, dass neben Präsident Decker auch Vorstand Baumann für die Dauer der Ermittlungen seinen Posten verlässt. „Wenn ein solcher Verdacht im Raum steht, wird man in jedem anderen Unternehmen freigestellt, bis die Vorwürfe ausgeräumt sind“, sagte Weber. In Springe unterstützt man diese Forderung: „ Baumann muss suspendiert werden“, sagte Peuker. Der Vorstand will der Forderung nicht nachgeben. „Ich sehe keinen Anlass für einen Rücktritt, weil die Vorwürfe gegen mich jeder Grundlage entbehren“, sagte Baumann.

