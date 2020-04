Hannover

Ist es gerecht, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen, andere nicht? Oder dass die Erzieherin nicht per se Anspruch auf Kita-Notbetreuung hat, der Polizist dagegen schon? Die beste Antwort darauf hat zuletzt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegeben: „So ein Virus ist halt nun mal nicht gerecht“, sagte er. „Der kommt und traktiert uns.“

Es geht also in mancher Hinsicht dieser Tage kalkuliert ungerecht zu in Deutschland. Und doch bringen die Wähler ihren Regierungen in Bund und Ländern gerade jetzt so viel Vertrauen entgegen wie noch nie. Nun ist es nicht außergewöhnlich, dass ein Volk sich in Krisenzeiten hinter seiner Führung versammelt – in den USA heißt das Phänomen „Rally-´round-the-flag-effect“. Aber erstaunlich ist es schon: Wollte dasselbe deutsche Volk diese große Koalition in Berlin zuletzt nicht am liebsten auf den Mond schießen?

Das Virus hat alles auf den Kopf gestellt

In einem Maße, in dem sich die Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahren sich selbst zuwandten, hatten sie sich zuletzt von den sogenannten etablierten Parteien abgewandt. Sie kehrten Sportverein und Skatrunde den Rücken, um ins Fitnessstudio zu gehen und im Internet zu pokern. Sie gewöhnten sich lineares Fernsehen ab, um sich bei Netflix das eigene Programm zusammen zu stellen. Analog dazu straften sie die Parteien dafür ab, dass sie nicht für jeden der 83 Millionen Deutschen eine maßgeschneiderte Politik machen konnten. Wer keine Partei fand, die sämtliche eigenen Vorlieben zu Tempolimit, Grundrente und Homo-Ehe adäquat bediente, der wählte aus Protest lieber gar nicht. Oder die, die das Pöbeln gegen „etablierte Parteien“ oder „das System“ als politisches Programm ausgaben.

Nun aber hat das Virus alles auf den Kopf gestellt. So sehr die Deutschen in den vergangenen Jahren nach Individualisierung strebten, so sehr fehlt ihnen jetzt vor allem eines: Gemeinschaft. Und so sehr sie sich zuletzt von der Politik von jeder unliebsamen Entscheidung auf den Schlips getreten fühlten, so stoisch nehmen sie nun die gravierendsten Einschränkungen hin, die es in Nachkriegsdeutschland je gab.

Wie geht’s Deutschland nach der Krise ?

Wie viel von diesem Vertrauen wird nach der Krise bleiben? Das kommt darauf an. Darauf zum Beispiel, wie gut die Regierenden ihre Entscheidenden begründen. Je länger der Zustand des gebremsten Lebens dauert, desto größer wird die Zahl der Ungeduldigen – und desto besser übrigens auch ihre Rechtsposition. Die politischen Entscheidungen der kommenden Wochen werden also nicht nur ausschlaggebend dafür sein, wie Deutschland durch die Krise kommt. Sie werden auch darüber entscheiden, in welcher Verfassung das Land danach ist – nicht nur wirtschaftlich.

Von Felix Harbart