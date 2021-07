Hannover

Wie stark halten SPD, Grüne und FDP nach den jüngsten Querelen noch zusammen? Trägt das Ratsbündnis den Personalvorschlag von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) für das wichtige Umwelt- und Wirtschaftsdezernat mit? Die Wahl von Bewerberin Anja Ritschel (Grüne) wird am Donnerstag, 15. Juli, geheim ablaufen. Sprich: Niemand kontrolliert, ob Bündnisdisziplin gewahrt wird. Dennoch gehen Ratspolitiker davon aus, dass Ritschel die erforderliche Mehrheit bekommt – möglicherweise mit Hilfe aus anderen Fraktionen.

CDU bleibt skeptisch

Ritschel hat zuvor zwölf Jahre als Umweltdezernentin in Bielefeld gearbeitet. Die 55-Jährige hat Landespflege studiert und viele Jahre in Hannover gelebt. „Hannover ist meine Stadt“, sagt sie. Im Rathaus kennt man sie noch als persönliche Referentin des damaligen Umweltdezernenten Hans Mönninghoff (Grüne).

Ritschel hat sich in den vergangenen Wochen den Ratsfraktionen vorgestellt. Aus der CDU ist zu hören, dass Ritschel nicht gut vorbereitet gewesen sei. „Sie hat die Fraktion nicht überzeugen können“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Daraus lässt sich schlussfolgern: Die Stimmen der CDU wird Ritschel nicht bekommen.

Kritische Stimmen aus dem Bündnis

Auch aus dem Ratsbündnis sind hier und da kritische Anmerkungen zu hören, vor allem in Bezug auf die Eignung der Kandidatin für den Bereich Wirtschaft. Die SPD dürfte jedoch ein Interesse haben, Ritschel auf den Posten zu hieven, schließlich geht es am Donnerstag auch um die Wahl ihres Dezernenten Axel von der Ohe (SPD) zum Ersten Stadtrat. Damit von der Ohe Stellvertreter des Oberbürgermeisters wird, brauchen die Genossen die Stimmen der Grünen und der FDP. Man ist also trotz der Streitereien in den vergangenen Tagen aufeinander angewiesen.

Über die Straßensperrungen in der City ist das Bündnis fast zerbrochen. SPD und FDP warfen OB Onay vor, im Alleingang ohne ausreichende Information der Ratsgremien Straßen in der Innenstadt abgeriegelt zu haben, um dort „Experimentierräume“ einzurichten. Der SPD war insbesondere die Sperrung der Raschplatz Hochstraße ein Dorn im Auge. Dort findet derzeit ein Theaterfestival statt. Am Ende haben sich die Bündnispartner wieder zusammen gerauft.

