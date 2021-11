Hannover

Eine Navigations-App ist für viele auf ihren Wegen etwa durch Städte unerlässlich. Auch im Krankenhaus kann so ein digitaler Wegweiser bei den viele Stationen, Etagen und Gängen hilfreich sein – ganz ohne GPS, nur mit dem eigenen Smartphone. Malte Süß ist eigentlich Unfallchirurg bei der Diakovere, aber mittlerweile vor allem Projektleiter in Sachen Digitalisierung im Klinikalltag. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut Fokus in Berlin hat er die Entwicklung einer solchen Navigations-App fürs Krankenhaus auf den Weg gebracht.

„Ich habe lange eine Notaufnahme geleitet, da merkt man am meisten, wie unterentwickelt der digitalisierte Klinikalltag ist“, sagt Süß. Interdisziplinäre Digitalvernetzung sei längst nicht flächendeckend eingeführt. Die neue App soll vor allem Menschen mit Behinderung zielgerichtet und unkompliziert durch die Kliniken der Diakovere navigieren.

App soll im Sommer 2022 fertig sein

„Insgesamt sprechen wir von einer Fläche von mehr als 120.000 Quadratmetern, die hier bewältigt werden soll“, betont der Mediziner. „Das ist wie Google fürs Krankenhaus.“ Es gehe darum, die Kliniken digital zukunftsfähig zu machen. Die App soll voraussichtlich ab Sommer 2022 auf dem Smartphone installiert werden können, vor Ort ist dann keine Internetverbindung mehr nötig. Die wegweisenden Signale können dann per Handykamera von kontrastreichen Markierungen etwa an den Decken gescannt werden.

Nutzerinnen und Nutzer bekommen vor dem Eintritt in die Klinik auf ihren eigenen Smartphones eine Übersichtskarte zu sehen und können den gewünschten Raum oder die Station als Ziel eingeben können. Quelle: Armin Weigel/dpa

Übersichtspläne von mehreren Gebäuden, medizinische Fachbegriffe, diverse Gänge: Ein Krankenhaus sei grundsätzlich ein komplexer Ort. „Da fällt manchen die Orientierung schwer, besonders, wenn sie sich sowieso schon aufgrund einer bevorstehenden Behandlung oder eines Krankenbesuchs angespannt fühlen“, so Süß. Die smartphonegestützte Indoor-Navigation soll einen stressfreien Krankenhausaufenthalt je nach individuellem Orientierungsbedürfnis fördern.

Navigation ist barrierefrei

Das Fraunhofer-Institut Fokus hat die Navigation EverGuide entwickelt. Sie funktioniert so, dass die Nutzerinnen und Nutzer vor dem Eintritt in das Gebäude auf ihren eigenen Smartphones eine Übersichtskarte sehen und den gewünschten Raum oder die Station als Ziel eingeben können. Wie beim Navigationsgerät für die Straße wird die Route angezeigt und der Nutzer auf Wunsch zusätzlich mit akustischen Ansagen in Deutsch oder einer anderen Sprache geführt.

Menschen im Rollstuhl können angeben, dass sie einen Weg ohne Treppen wünschen. Blinde Menschen können einen akustischen Kompass auswählen, sie vernehmen dann keinen Ton, wenn sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Ist er falsch, ertönt ein Klicken.

Bevor die App genutzt werden kann, ist für eine Indoor-Navigation zunächst genaues und aktuelles Kartenmaterial essenziell. Dafür nutzen die Forscher einen Roboter, der mit Kameras und Laserscannern ausgestattet ist. „Der Roboter fährt ferngesteuert durch die Gänge und erstellt in wenigen Minuten eine Zentimeter genaue digitale Karte“, erläutert Süß. Er ist sicher, dass die Navigations-App nur ein kleiner Baustein einer digitalen Klinik der Zukunft sein kann. „Das Thema Digitalisierung muss an vielen Stellen ausgebaut werden, die App ist nur eines von rund 30 geplanten Projekten.“

Von Susanna Bauch