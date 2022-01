Hannover

Er hat sich dann doch noch zu uns bemüht: Der Winter hat sich seit seinem kalendarischen Beginn in der Region Hannover und dem ganzen Norden Deutschlands vornehm zurückgehalten. Aber am Donnerstagnachmittag bliesen schließlich heftige Böen Graupel und Flocken vor sich her. Teils blieb der Schnee sogar liegen.

In Hannover rollte der Feierabendverkehr deshalb stellenweise noch ein wenig zäher als sonst. Meldungen über schwerere Unfälle lagen zunächst nicht vor. Was nicht heißt, dass es nicht rutschig war: Unser Fotograf war zufällig zur Stelle, als auf einem Überweg am Bischofsholer Damm eine Frau mit ihrem Lastenrad strauchelte – zum Glück ohne schlimme folgen.

Sturmböen an der Küste und in Höhenlagen

An der Künste und in höheren berglagen in Richtung Harz legte sich das Winterwetter noch deutlich mehr ins Zeug. Bis zum Abend erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) insbesondere für die Nordseeküste Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern. In den Mittelgebirgen fielen oberhalb von 400 Meter bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Insbesondere im Harz oberhalb von 800 Metern muss deshalb auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden.

Dazu sinken die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen in der Nacht zum Freitag in den Frostbereich zwischen null Grad im Emsland und minus sechs Grad im Wendland und in den Bergen. Dabei besteht verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe, im Wendland und in der Lüneburger Heide durch Reifglätte.

Von Volker Wiedersheim