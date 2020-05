Es geht also doch: Auf der A2 demonstriert die Landesstraßenbaubehörde, dass man eine Deckensanierung statt in sechs Wochen auch in 88 Stunden erledigen kann. Erste Bilanz der Verantwortlichen am Samstag: Sonntagmittag kann die Vollsperrung ab Kreuz Hannover-Ost planmäßig aufgehoben werden.