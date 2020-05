Hannover

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Präzise haben Kräne am Wochenende die Rohbauteile der neuen Glas-Stahl-Brücke über die Hans-Böckler-Allee gespannt, die die Gebäude der künftigen Continental-Unternehmenszentrale am Pferdeturm verbindet. Elf Stunden hat es in der Nacht zu Sonnabend gedauert, bis die 71 Meter langen Stahl-Fachwerkträger angehoben, in der Luft miteinander verbolzt und in Position gebracht waren.

Conti-Brücke in Hannover – „ein Tor zur Stadt“

„Ein Tor zur Stadt“ errichtet sich der einzige hannoversche Dax-Konzern am Pferdeturm. Um den Standort hatte es langes Gezerre gegeben. Frankfurt, Berlin und Garbsen waren harte Konkurrenten. Jetzt ist die Architektur schon gut erkennbar mit ihrer nicht auf Höhe angelegten Dominanz wie noch beim Nachkriegshochhaus der Conti am Königsworther Platz, wo heute die Uni residiert. Stattdessen betont man flache Hierarchien mit viergeschossigen, vollverglasten Bürowürfeln, die sich campusartig über zwei Grundstücke verteilen – und jetzt mit einer Brücke verbunden sind.

Gegen 4 Uhr am frühen Sonnabendmorgen ruhte der östliche Teil des Brückenrohbaus in den Gebäudeteilen der künftigen Conti-Zentrale am Pferdeturm. Quelle: Moritz Frankenberg

Nachdem der Brückenschlag im September sehr kurzfristig abgesagt werden musste – die Stahlträger seien „nicht einbaureif“ gewesen, heißt es weiterhin nur schmallippig zur Begründung – war der Einsatz am Wochenende ein ziemliches Glanzstück an Baustellenlogistik und Ingenieurskunst. Punkt 18 Uhr wurden Straße, Fuß- und Radweg der Hans-Böckler-Allee gesperrt, nur anfangs kam es zu Staus mit lauten Hupkonzerten. Ab 21 Uhr wurden auch die Stadtbahnen gestoppt und durch Busse ersetzt. Die Sperrungen galten bis zum frühen Montagmorgen.

Die Seitenteile der Brücke bestehen aus jeweils zwei gut 35 Meter langen Fachwerkträgern, geschweißt von der Firma Rohlfing aus dem Raum Minden. Die jeweils 32 Tonnen schweren Stahlkolosse warteten auf dem Autobahnparkplatz Varrelheide. Die einzige Verzögerung auf der Baustelle entstand, weil die Transporte auf den letzten Kilometern länger dauerten als berechnet, später gab es Irritationen, weil sie angeblich in der falschen Reihenfolge angeliefert wurden – das hätte die komplizierte Baustellenlogistik durcheinandergebracht. Am Ende passte aber alles.

Erster Brückenträger lag um 4 Uhr in Position

Ingenieurbaukunst in Schwebeposition: Der östliche Brückenträger wird montiert. Quelle: Continental/Fokuspokus

Gegen 4 Uhr früh am Sonnabend ruhte der erste Fachwerkträger im Auflager in Höhe des zweiten Obergeschosses, gegen 7.30 Uhr folgte der zweite. Anschließend wurden Querverbinder und Stabilisierungen eingezogen sowie über den Stadtbahngleisen bereits die ersten Gerüstteile für die sogenannte Einhausung: In den nächsten Wochen werden die Fassadenteile an der Brücke montiert, und damit der Verkehr auf der Hans-Böckler-Allee nicht gefährdet wird, geschieht das in einer eigenen, provisorischen Brückenhülle. Am kommenden Wochenende wird die Straße am Pferdeturm deshalb erneut voll- oder teilgesperrt, um die Einhausung fertigzustellen. Die Stadtbahn darf in jedem Fall fahren.

Die neue Continental-Zentrale in der Computerprojektion: So soll „Das Tor zur Stadt“ mit der Brücke künftig aussehen. Quelle: Continental/Henn

Von Conrad von Meding und Andreas Schinkel