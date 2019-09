Hannover

Flugscham? Kreuzfahrtscham? Und kann man eigentlich noch Fleisch ohne Reue essen? Nein, sagen die Slogans und Schlachtrufe in der Fridays-for-Future-Debatte. Das erzeug einen Sog des Schrillen und bringt ganze Branchen in die Defensive. Die HAZ hat nachgefragt: Fühlen sich die, die da an den Pranger gestellt werden, selbst als Umweltsünder? Wie gehen sie mit der Kritik der Klima-Bewegung um? Gibt es ein Umdenken oder konkrete Veränderungen? Hannovers Flughafen, der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises und Bauernfunktionär Volker Hahn vom Landvolkverband haben geantwortet. Andere zogen es vor, zu schweigen.

Flugscham? Inlandsflüge machen laut Flughafen Hannover nur 0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Quelle: Frank Radel

Sönke Jacobsen , Sprecher vom Flughafen Hannover :

Herr Jacobsen, hat sich die öffentliche Wahrnehmung Ihres Unternehmens durch die Proteste verändert? Wenn ja, wie?

Am Hannover Airport werden wir in diesem Jahr erneut rund 6,3 Millionen Fluggäste verzeichnen. Die Nachfrage nach friktionsloser Mobilität ist also ungebremst groß. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Menschen wollen und werden sich das Fliegen nicht verbieten lassen. Und das ist auch gut so. Der Luftverkehr trägt ja auch zu erheblich zum Wohlstand einer Volkswirtschaft bei.

Wie gehen Sie mit der Kritik und den Forderungen der Bewegung um - können Sie die Kritik nachvollziehen?

Der Flugverkehr steht oft als „angeblicher Klimakiller Nummer eins“ am Pranger. Da fehlen Sachlichkeit und Verhältnismäßigkeit. In Deutschland gehen lediglich 0,3 Prozent des CO2 Ausstoßes auf Inlandsflüge zurück. Weltweit macht der Luftverkehr zwischen zwei und drei Prozent der Emissionen aus. Die Forderungen gehen also am eigentlichen Problem vorbei. Zum Beispiel die Einführung einer nationalen Kerosinsteuer. Die führt nur zu Schlupflöchern für neue Klimasünden. Dann werden die Flugzeuge im Ausland getankt und fliegen mit vollen Tanks zu uns. Die Folge: Noch mehr Kerosinverbrauch und mehr Emissionen. Eine vorausschauende, möglichst supranationale und nicht rein verbotsorientierte Klimapolitik ist wichtig

Fühlen Sie sich als Unternehmen zu Recht in der Verantwortung? Sind Sie bereit auf Forderungen einzugehen?

Flughäfen und Fluggesellschaften sind aktiv am Thema dran. Die Verkehrsflughäfen haben klare Klimaziele. Bis zum Jahr 2030 wird der CO2 Ausstoß an den Flughäfen um 50 Prozent reduziert werden. Bis 2050 sollen die Flughäfen dann klimaneutral sein. Fluggeräte werden immer sparsamer und effizienter. Die TUIfly zeigt, was möglich ist. 3,5 Liter pro Passagier auf 100 Kilometer. Das ist selbst im Vergleich zu einem Kleinwagen ein vorbildlicher Wert. Als einziger Verkehrsträger nimmt der Luftverkehr bereits seit Jahren am Emissionshandel teil. Globale Klimaprojekte werden gefördert. Der technische Fortschritt in der Luftfahrtindustrie ist enorm. Und noch lange nicht am Ende. Das Projekt „Power-to-Liquid“ kann CO2 neutrales Fliegen schon in einigen Jahren zur Realität werden lassen.

Das Kreuz mit den Kreuzfahrten? Tui betreibt nach eigenen Angaben die jüngste und umweltfreundlichste aller Kreuzfahrtflotten. Quelle: Tui

Friederike Grönemeyer , Sprecherin Tui Cruises

Frau Grönemeyer, hat sich die öffentliche Wahrnehmung Ihres Unternehmens durch die Proteste verändert? Wenn ja, wie?

Mit der aktuellen Umweltdiskussion gibt es durchaus eine andere Wahrnehmung für das Thema Kreuzfahrt. Wir als Tui Cruises stellen uns der Verantwortung, die wir als Kreuzfahrtanbieter und Teil der Tourismusindustrie haben und arbeiten kontinuierlich daran, die Umweltauswirkungen unserer Kreuzfahrten auf ein Minimum zu reduzieren. Das machen wir aber nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit Gründung des Unternehmens, orientieren uns dabei an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und haben konsequent in nachhaltiges Wachstum investiert. Wir handeln nach dem „above and beyond“-Prinzip und setzen uns Ziele, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen: Sechs unserer sieben Schiffe wurden zwischen 2014 und 2019 gebaut und damit betreiben wir aktuell die jüngste und umweltfreundlichste Flotte weltweit.

Wie gehen Sie mit der Kritik und den Forderungen der Bewegung um - können Sie die Kritik nachvollziehen?

Auch wenn wir die Verantwortung gerne übernehmen, würden wir uns schon wünschen, dass die aktuelle öffentliche Diskussion mit dem Thema auch einmal unter Betrachtung der vorliegenden Fakten geführt wird. Nicht immer entspricht die Wahrnehmung der Realität. So ist die Kreuzfahrtbranche der Innovationstreiber innerhalb der Schifffahrt, obwohl die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe unter einem Prozent der weltweiten Flotte ausmacht.

Fühlen Sie sich als Unternehmen zu Recht in der Verantwortung? Sind Sie bereit auf Forderungen einzugehen?

Die Branche und damit auch Tui Cruises muss sich der Kritik stellen. Gleichzeitig müssen wir lauter und offensiver kommunizieren, was wir beispielsweise im Umweltbereich machen. Da haben wir scheinbar mit unserer bisherigen Kommunikation nicht immer alle Zielgruppen erreicht. Die laufende Diskussion motiviert uns aber unseren Kurs weiterzuführen und noch intensiver in den Dialog zu gehen.

„Die Widersprüche kann ein einzelner Landwirt nicht auflösen“: Bauer Volker Hahn auf seinem Feld beim Neustädter Ortsteil Hagen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Volker Hahn , Vorsitzender des hannoverschen Landvolkverbandes

Herr Hahn, hat sich die öffentliche Wahrnehmung Ihres Unternehmens durch die Proteste verändert? Wenn ja, wie?

Für mich persönlich nicht, aber Landwirtschaft als Ganzes steht in der Diskussion. Einige Gruppen erwarten von uns große Veränderungen in den Anbaumethoden. Die daraus resultierenden Konsequenzen werden zu wenig diskutiert.

Wie gehen Sie mit der Kritik und den Forderungen der Bewegung um - können Sie die Kritik nachvollziehen?

Ich verstehe die jungen Menschen, die sich um ihre Zukunft sorgen. Uns allen muss klar sein, dass Nahrungsproduktion auch Emissionen bedeutet. Als Bauernverband haben wir schon vor fünf Jahren eine Klimaschutzstrategie entwickelt und im letzten Jahr auch noch mal aktualisiert. Das wird sehr wenig wahrgenommen.

Fühlen Sie sich als Unternehmen zu Recht in der Verantwortung? Sind Sie bereit auf Forderungen einzugehen?

Jeder Betrieb, der Emissionen freisetzt, muss sein Handeln hinterfragen. Es macht aber keinen Sinn, Nahrungsmittelproduktion in Teile der Welt zu verlagern, in denen die Emissionen wesentlich höher sind. Landwirtschaft ist sehr vielfältig und an regionale Gegebenheiten angepasst. Wir sehen uns zurzeit mit vielen gegensätzlichen Forderungen konfrontiert, die wir nicht alle gleichzeitig erfüllen können. Diese Widersprüche kann der einzelne Landwirt nicht auflösen, das müssen wir in der Gesellschaft diskutieren und die Argumente abwägen. Das erfordert Bereitschaft von allen Seiten, das Gespräch zu suchen.

Lesen Sie mehr

Flugscham? Da kriege ich Blutdruck: So hat Hannovers Flughafenchef Raoul Hille im August die Situation beschrieben

„Wir werden eine Art Amazon des Reisens“: Tui-Chef Friedrich Joussen über den Umbau des Tui-Konzerns

„Liebe Politiker, wir verstehen euch nicht mehr!“: Der offene Brief von Bauernvertreter Volker Hahn

Demo-Routen, Staus, Zeitplan: Das müssen Sie über den Fridays-for-Future-Sternmarsch wissen

Von Manuel Behrens