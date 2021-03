Herr Brylla, Ihnen zufolge wird ausgerechnet die Fridays-for-future-Generation durch die Corona-Pandemie ein zweites Mal um ihre Zukunft betrogen. Wie meinen Sie das?

Schauen wir uns doch zunächst die Entwicklung der Fridays-for-future-Bewegung an. Ich habe mich als Psychotherapeut viele Jahre damit beschäftigt, ob es einen Zusammenhang zwischen anhaltender Umweltzerstörung und der seelischen Entwicklung unserer Kinder gibt. Früher habe ich vor allem die Umweltängste der Kinder erlebt. Jetzt – bei der Generation Greta, bei den Klimaschutz-Demonstrationen - sehe ich auch die Wut und den Vorwurf, die lange unterdrückt waren.

„Der Zorn auf die Selbstsucht der Erwachsenen kommt durch“

Wieso?

Ökologischer Raubbau ist letztlich ein Angriff auf die Zukunft der Kinder. Jetzt kommt der Zorn der Jugendlichen-Generation auf die Selbstsucht der Erwachsenen-Gesellschaft durch. ’Ihr habt den Generationenvertrag gebrochen’, argumentieren die Jugendlichen ja oft. Der Vertrag soll ja eigentlich den Schutz der Grundrechte für Kinder auf Gesundheit, Entwicklung und Zukunft durch die Erwachsenen sichern. Es ist schon lange deutlich, dass das nicht klappt. Aber mit der Fridays-for-future-Generation kommt unübersehbar die Klimakatastrophe ins Spiel. Endlich werden Kinder und Jugendliche in ihren Umwelt- und Zukunftsängsten ernster genommen. Jetzt kommt noch ein pandemischer Angriff auf die Zukunft der Kinder hinzu.

Wie äußert sich das?

Auf diese bestehenden Ängste setzt sich noch das Virus und verdichtet sie. Dabei ist alles wenig fassbar. Eigentlich zeigen nur Fernsehbilder aus den Intensivstationen, wie bedrohlich es ist. Aber es schürt die Angst der Jüngeren um die Älteren. Das ist im Grunde ein weiterer Bruch des Generationenvertrags, eine weitere Belastung für die Jugend. Plötzlich wird auch hier noch die Verantwortung für das Wohlergehen der Älteren an die Kinder herangetragen.

Wie das?

Kinder müssen Masken tragen, Abstände einhalten, möglichst die Großeltern nicht mehr besuchen, um sie vor Ansteckung zu bewahren. ’Schützt uns!’ ist plötzlich das Credo einer Großelterngeneration, die – das muss man ja so sagen – selbst wenig zum ökologischen Schutz der Enkelgeneration beigetragen hat. Von jenen Enkeln wird in der Pandemie aber jetzt Achtsamkeit gegenüber den Älteren, den Alten, erwartet.

„Die Großelterngeneration hat noch aus dem Vollen geschöpft“

Finden Sie das falsch? Es ist doch richtig, dass Covid-19-Infektionen gerade für ältere Menschen häufig viel gefährlicher sind.

Natürlich: Es ist absolut richtig, dass Kinder und Jugendliche sich rücksichtsvoll verhalten. Dennoch – man muss es einmal klar machen: Die Großelterngeneration hat aus dem Vollen geschöpft, meist haben nur Experten sich darum gekümmert, was umweltschädliche Stoffe, vergiftetes Fleisch, mit Schadstoffen belastete Lebensmittel, mit unseren Körpern machen. Allergien, Immunschwächen, Atemwegserkrankungen, Belastungen der Muttermilch und vieles mehr bedürfen der Beachtung. Und jetzt wird ausgerechnet von der Enkelgeneration, die so sträflich vernachlässigt wurde, verlangt: Achtet bitte auf Eure Eltern und besonders auf Eure Großeltern. Im Grunde kehrt sich das Generationenverhältnis um. Die Kinder müssen Verantwortung für die Erwachsenen übernehmen.

Sie sagen: Schon die ökologische Bedrohung hatte Einfluss auf die seelische Entwicklung der jungen Generation. Wie sah das aus?

Es gibt schon seit vielen Jahren Untersuchungen, die diesen Zusammenhang beschreiben. Verseuchte Meere, verschmutzte Luft, sterbende Wälder, Müllberge: Diese Themen lagen schon früher – mal ausgesprochen, mal unausgesprochen - in der Luft und belasteten auch die Kinder.

Birgit, 10: „Ich stelle mir die Zukunft schrecklich vor“

Woran haben Sie als Therapeut gemerkt, dass Kinder das bedrückt?

Kinder sagen es, ganz direkt. Um meine eigenen Patienten zu schützen habe ich gerne aus anderen Veröffentlichungen zitiert, zum Beispiel aus einem Buch von Margitta Meinerzhagen. Die zwölfjährige Anita schreibt da über ihre Zukunft: „Wenn ich an die Abgase, Chemikalien, an den sauren Regen denke, werde ich ganz traurig. Werden meine Kinder in so einer schmutzigen, ungerechten Welt leben wollen?“ Oder Birgit, 10 Jahre: „Ich stelle mir die Zukunft schrecklich vor. Wenn wir nach draußen gehen wollen, müssen wir erst Mundmasken aufsetzen, damit wir uns nicht vergiften. Kinder haben es sehr schlecht, nur wenige Eltern haben Arbeit. Sie haben keine Wiese oder einen Spielplatz zum Spielen.“

Das klingt mit Bezug auf die Corona-Pandemie fast schon prophetisch.

Ja, leider, aber in diesen Beispielen ist noch von Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung und anderem die Rede. Dass Kinder so etwas in Aufsätzen schreiben, zeigt aber: Sie leben eben nicht in so einer heilen ’Pumuckl-Welt’, wie manche denken. Kinder identifizieren sich oft unbewusst mit der Natur, reagieren oftmals sensibler als Erwachsene auf Zukunftsängste und die Zerstörung der Umwelt. Kleinere Kinder können solche Informationen, von denen die Nachrichten ja voll sind, oft nicht relativieren, vermischen sie mit der eigenen Phantasie. Die Folge können diffuse Ängste und andere seelische Störungen sein.

Wie kommt jetzt die Corona-Pandemie ins Spiel?

In der Pandemie ist die Angst nicht mehr Antizipation von Zukunft. Sie ist real gewordene Gefahr. Jetzt rückt uns die Wirklichkeit so auf den Leib, dass wir sie nicht mehr verdrängen können. Der ganz normale Alltag wird belastet. Die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen werden eingeschränkt. Sie sollen sich zum Beispiel nicht mehr mit der Gleichaltrigen-Gruppe treffen. Die Jugendlichen brauchen die Peergroups aber, um sich von den Eltern abzulösen und ihre eigene Identität zu finden. Von Jugendlichen hört man Sätze wie ’2020 war Zeitverschwendung’. Das kann man vielleicht bei uns Älteren hinnehmen, die wir unser Leben gelebt haben. Aber doch nicht bei der jungen Generation.

Was ist die Folge?

Jetzt kommen noch verstärkt Sprachstörungen, Konzentrationsstörungen, Schlaf- und Bewegungsmangel, ADHS, zunehmend Adipositas hinzu. Ich beobachte dies auch intensiv in meiner Lehrtätigkeit, in Supervisionen und als Selbsterfahrungsleiter für angehende Therapeuten im Winnicott-Institut. Corona überdeckt alles, verunsichert und macht Angst. Nehmen Sie welche aktuelle Studie Sie wollen: Es ist absolut offensichtlich, dass die Pandemie Kinder und Jugendliche krankmacht.

„Ein Kompensationsmittel ist exzessiver Medienkonsum“

Wie sollten Eltern speziell mit Corona-Ängsten ihrer Kinder umgehen? Das Besondere ist ja: Die Angst vor dem Virus ist nicht greifbar, aber doch allgegenwärtig.

Kinder sind auf Schutz und Orientierung durch die Eltern angewiesen. Diese Schutzfunktion bricht in der Pandemie zwangsläufig manchmal zusammen: im Homeoffice beispielsweise oder wenn ausgerechnet Alleinerziehende auch noch möglichst adäquat mit den diffusen Ängsten und Anfragen ihrer Kinder umgehen sollen. Anders als vor 20 Jahren haben wir jetzt ein Kompensationsmittel: den exzessiven Medienkonsum mit voraussehbaren körperlichen und psychischen Folgen. Das ist eine Möglichkeit, die manchmal aus der Not heraus gesucht wird um Kinder, die sich nicht in der Öffentlichkeit bewegen können und sich langweilen, ruhig zu stellen. Aber die Bedrohung, die vielfältigen irrationalen Ängste in der Pandemie bleiben. Das zeigt ja auch das Verhalten der Erwachsenen, wenn sie beispielsweise Klopapier horten.

Was können Eltern tun?

Sie sollten es trotz aller Belastung möglichst schaffen, mit den Kindern einmal am Tag über den Tag zu sprechen. Eltern sollten keinesfalls aufhören ’Nein’ zu sagen, aus Angst vor Harmonieverlust oder weil eh schon alles so anstrengend ist. Sie sind in ihrer haltgebenden Funktion viel gefragter als zuvor. Strukturierter Alltag in Kita, Schule, Hort, fällt weg. Den müssen sie versuchen zu ersetzen. Tagespläne können helfen, Einteilungen in Frühstück, Schulzeit, Freizeit. Ich habe aber auch schon Eltern erlebt, die sich in der Pandemie wirkmächtiger als vorher fühlen. Sie machen auf einmal wieder viel mehr mit den Kindern, gehen raus, kochen mit ihnen, lesen ihnen vor.

Wer ist Kurt Brylla? Kurt Brylla wurde am 17. November 1952 in Stederdorf bei Peine geboren. Nach dem Schulabschluss in Wolfenbüttel studierte Brylla Religionspädagogik in Hannover. Als Diakon wurde er 1976 eingesegnet, aus der Seelsorge entwickelte sich die Arbeit mit Jugendlichen. 1980 begann Kurt Brylla das zweite Studium zum Kinder- und Jugendtherapeuten im Winnicott-Institut in Hannover. Mehr als 30 Jahre arbeitete er dort als Dozent und Supervisor, Fortbildungs- und Ambulanzleiter. 2018 ging er schließlich in Ruhestand, als freier Mitarbeiter ist er jedoch weiter tätig.

Was sollten Eltern tunlichst vermeiden?

Sie sollten möglichst nicht inadäquat oder unbewusst ihre eigenen Ängste auf die Kinder übertragen. Manche Eltern haben sich im ersten Lockdown selbst völlig isoliert. Die Kinder mussten mitmachen. Ungefragt. Manche Erwachsenen sind vor lauter Überlastung völlig erstarrt. Kinder merken das und halten sich mit ihren Ängsten zurück. Kinder sind nicht dazu da, um uns von unseren Befürchtungen zu befreien oder diese mit uns zu teilen. Sie brauchen unseren Schutz und die Eltern unsere Unterstützung. Wir werden noch viele Jahre damit beschäftigt sein, die Folgen der Corona-Pandemie wieder aufzuarbeiten.

Von Jutta Rinas