Eine Radtour in die Bischofsstadt Hildesheim

Schon gleich zu Beginn der Radtour von Hannover nach Hildesheim sieht man am Westufer des Maschsees, dass derzeit die Bäume traditionsgemäß ausschlagen. Es ist sehr grün geworden, und diese Farbe wird auch den weiteren Verlauf dominieren.

Es geht durch die Leinemasch. Am alten Sperrwerk in Döhren vermittelt der Fluss einen Eindruck von jener Kraft, mit der er durch diese Landschaft fließt und sie geprägt hat. Richtung Süden folgt das Naturschutzgebiet, das die Route zunächst auf Wegen mit poetischen Namen wie „Nachtanger“ oder „In den Mühlenbreiten“ durchquert.

Ein Reservat für Vögel

An den Koldingen Seen macht der Mai gerade die Bäume grün. Quelle: Daniel Junker

Wer mag, kann auf einen hölzernen Aussichtsturm steigen. Was man auch von höherer Warte aus nicht mehr auf Anhieb sieht: Das Gebiet ist ein Produkt menschlicher Gestaltung. Bis 2002 wurde hier über viele Jahrzehnte Kies abgebaut. Heute sind vor allem die Koldinger Seen nach dem Steinhuder Meer das zweitwichtigste Vogelrastgebiet der Region.

In Ruthe, verlässt die Strecke diesen Naturraum an der Stelle, wo die Innerste aus Richtung Hildesheim kommend in die Leine mündet. Die zu Sarstedt gehörende Ortschaft ist mehr als 1000 Jahre alt und in jüngerer Zeit so manchem Veterinär ein Begriff. Dort liegt seit 1961 auf einem weitläufigen Gelände das Lehr- und Forschungsgut der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Weiter geht es längs der Landstraße durch Schliekum und Jeinsen mit dem 800 Jahre alten Kirchturm als Wegmarke.

Ein Schloss und eine Fabrik

Bei Nordstemmen ergibt sich ein Blick auf die Zuckerfabrik - und schemenhaft auf die Marienburg. Quelle: Bernd Haase

Bald erkennt man dann zwei Bauwerke, die in Nordstemmen nicht weit voneinander entfernt liegen und in schönem Kontrast zueinander stehen. Die Zuckerfabrik und das auf einer Anhöhe gelegene neogotische Schloss Marienburg der Welfen, vollendet 1867 und ein Geschenk von König Georg V. von Hannover an seine Gemahlin Marie. Wer sich das ansehen will, muss mit dem Fahrrad einen Anstieg in Kauf nehmen. Allerdings ist dort wegen der Pandemie derzeit nur der Innenhof geöffnet und auch dieser nur an Wochenenden und Feiertagen.

Am Fußes Marienberges knickt die Route dann nach Osten ab, überquert die Leine und verlässt sie. Hinter Nordstemmen geht es in die Bördelandschaft mit ihren satten Böden. Heyersum, Klein Escherde und Emmerke sind die weiteren Stationen. Hier schmiegt sich die Route an die die Bahnlinie und erreicht Hildesheim praktischerweise am Stadtteil mit dem schönen Namen Himmelsthür.

Ein Rosenstock als Wahrzeichen

Auf dem Hildesheimer Marktplatz dürfen Gastronomen wieder Gäste bewirten - wenn auch unter Auflagen. Quelle: Julian Stratenschulte (dpa)

In der Innerste-Aue wird es ein letztes Mal grün. Es gibt ein kurzes Wiedersehen mit dem Fluss. Dann führt der Weg zum Bahnhof und in die dahinter gelegene Innenstadt mit dem historischen Marktplatz, dem Dom und der Kirche St. Michael. An letzterer ist draußen an der Apsis eines der Wahrzeichen der Stadt zu bewundern – der der Legende nach tausendjährige Rosenstock.

Bei entsprechendem Wetter ergibt sich die Chance, sich am Schluss der Tour zu belohnen. In Hildesheim darf wegen günstigerer Inzidenzwerte die Außengastronomie öffnen – natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. Auch ein gültiger negativer Coronatest ist gefordert. Es kann deshalb nicht schaden, sich für alle Fälle Wegzehrung für ein Picknick einzupacken.

Die geschilderte Tour ist 46 Kilometer lang und führt über manchmal schmale, aber in der Regel gut ausgebaute Wege. In der zweiten Hälfte wird es ab und an wellig. Rückreisemöglichkeiten aus Hildesheim nach Hannover bieten sich mit der S-Bahn und mit Regionalzügen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Besuch in Hannovers Zoo

Schräge Vögel? Im Zoo gibt es davon jede Menge. Quelle: Zoo Hannover (Archiv)

Rabengeier, Tschajas und Seriemas – diese Namen sagen nur Experten etwas Näheres. Es sind südamerikanische Vogelarten, die kürzlich im Zoo Hannover eingezogen sind und die in als gewollt schräg gebauten Hütten hinter dem Bauernhof ihr neues Zuhause gefunden haben. Seriemas gelten in ihrer Heimat als ausgezeichnete Schlangenjäger und werden deshalb auch Schlangenstorch genannt. Tschajas tragen einen spitzen Dorn am Flügelbug, mit dem sie sich gegen Feinde verteidigen können. Rabengeier verschaffen sich bei Hitze Abkühlung, indem sie sich auf ihre Beine koten. Wirklich schräge Vögel...

Im Zoo können Tickets nach wie vor nur online für bestimmte Zeitfenster gebucht werden, es gelten die Corona-Regeln. Auch ein negativer Corona-Test wird verlangt. Informationen unter www.zoo-hannover.de

Wisentgehege: Frischlinge unterwegs

Viele Tiere im Wisentgehege haben jetzt Nachwuchs. Quelle: Thomas Hennig (Archiv)

Frühlingszeit ist Nachwuchszeit, das gilt auch für die Wildschweine im Wisentgehege im Saupark Springe. Gegründet 1928, um den Wisent als Europas größtes Säugetier vor dem Aussterben zu retten, wurde es später zu einem Wildgehege umgebaut. Heute sind dort rund 100 europäische Wildtierarten zuhause, darunter Bären, Luchse, Elche, Biber und Greifvögel. Die Wege auf dem 90 Hektar großen Areal bieten Gelegenheit zu einem gemütlich Sparziergang unter Bäumen und zwischen den einzelnen Tiergehegen.

Weil das Wisentgehege wie auch der Zoo in der Region Hannover liegt, gelten auch hier die Corona-Regeln für Inzidenzwerte über 100. Das heißt: Limitierte Besucherzahl, Ticketbuchungen online sowie die Vorlage eines gültigen negativen Corona-Tests werden verlangt. Alle notwendigen Informationen stehen unter www.wisentgehege-springe.de

Vogelpark: Gefiederte Freunde im freien Flug

Ein hellroter Ara übt im Vogelpark Walsrode das Freifliegen. Quelle: Sina Schuldt (archiv)

Zu Saisonbeginn hatte der Vogelpark Walsrode mit einem Kolibri Schlagzeilen gemacht, der wegen einer Genmutation zu einem Riesenvogel heranwächst. War am Ende aber kein riesiger Vogel, sondern ein kleiner Aprilscherz. Mit mehr als 4000 Vögeln aus allen Kontinenten ist der Park im Heidekreis der größte Vogelpark der Welt.

Weil im Landkreis nördlich der Region Hannover die Inzidenzwerte niedriger sind, kann der Park neben seinen Außenanlagen mit den parkähnlichen Gartenwelten auch die Freiflughalle und die sogenannte Uhu-Burg öffnen. Generell ist ein Besuch ohne gültigen Corona-Test möglich. Wer einen vorlegt oder vollständig geimpft ist darf zusätzlich ausgewählte Tierhäuser zu besuchen. Die Parkverwaltung bittet darum, Tickets nach Möglichkeit online zu buchen. Die Netzadresse lautet www.weltvogelpark.de

Serengeti-Park: Auch in den Fahrgeschäften geht es rund

Im Serengeti Park gibt es auch Spielplätze. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam (archiv)

Der Serengeti-Park in Hodenhagen im Heidekreis mit seinen 1500 Tieren war einer der ersten in Niedersachsen, der in diesem Jahr überhaupt wieder öffnete. Das galt gilt allerdings bis vor kurzem nur nur für die sogenannte Serengeti- und die Dschungel-Safari. Erstere können Tagesgäste im eigenen Auto oder im Bus durchfahren, in letzterer zu Fuß unterwegs sein und die dort lebenden Affen beobachten. Seit kurzem drehen sich nun auch die Karussells und Fahrgeschäfte des angeschlossenen Freizeitparks wieder. Für den Besuch in Hodenhagen gelten unabhängig von der Inzidenz ein gültiger negativer Corona-Test als Voraussetzung sowie die Beachtung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Ein Kartenkauf an der Tageskasse ist möglich, aber die Parkleitung bittet darum, die Eintrittstickets via Internet zu kaufen. Möglich ist das über die Seite www.serengeti-park.de

Lust auf eine Partie Minigolf?

Minigolf kann etwa auf den Anlage in der Steintormasch gespielt werden. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Bei trockenem Wetter haben auch die Minigolfplätze in und um Hannover geöffnet. Ein negativer Schnelltest oder eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die geltenden Corona-Bestimmungen müssen aber eingehalten werden.

Minigolf & Pit-Pat Anlage im Georgengarten (In der Steintormasch 5a, 30167 Hannover, Anfahrt über Jägerstraße): Montag 13-20 Uhr, Dienstag bis Sonntag 11-20 Uhr, letzter Einlass 19 Uhr

Minigolf-Platz Eilenriede (Hohenzollernstraße 57, 30161 Hannover): ab 11 Uhr geöffnet

Adventure Mini Golf (Am Blauen See 119, 30823 Garbsen): Mittwoch bis Freitag 15 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis 19 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 19 Uhr

Minitaturgolf am Silbersee (Bothfelder Strasse 95, 30851 Langenhagen): Montag bis Freitag: 15 Uhr bis 20 Uhr, Sonnabend 13 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 20 Uhr)

Hannover vom Wasser aus entdecken – das geht auch Himmelfahrt mit dem Kanu.

Mit dem Kanu lässt sich Hannover vom Wasser aus erkunden. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Der Kanuverleih Hannover bietet derzeit zum Beispiel drei Touren an. Eine kürzere Fahrt von etwa zweieinhalb Stunden gibt es mit der Hannover City Rundtour durch die Innenstadt Hannovers. Wer lieber länger unterwegs ist, kann zum Beispiel von Grasdorf in etwa viereinhalb Stunden zum Maschsee paddeln. Nach den Corona-Bestimmungen darf aktuell nur ein Haushalt mit einer weiteren Person in einem Boot unterwegs sein. Die Touren kosten zwischen 20 und 24 Euro pro Person. Eine Tour buchen kann man unter Telefon (0 51 08) 9 23 00 96 und auf der Website des Verleihs.

Auch mit dem Anbieter leine-erlebnis.de kann man eine unbegleitete Rundtour in Hannover unternehmen. Die Tour startet am Sportleistungszentrum nahe dem Maschsee und dauert etwa drei Stunden. Pro Person werden ebenfalls 20 Euro abgerechnet. Buchen kann man die Tour auf der Website des Anbieters.

Der Kanuverleih Allerhorn bietet ebenfalls drei Touren durch Hannover an. Eine Stadtrundfahrt auf Leine und Ihme in Hannover kostet 20 Euro pro Person. Für die Strecke vom Schnellen Graben zur Limmer Schleuse zahlt man ebenfalls 20 Euro. Etwas länger ist man auf der Tour durch die Leinemasch von Laatzen aus unterwegs. Sie kostet 25 Euro. Eine Tour kann man zu viert, zu zweit oder alleine unternehmen – selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Bestimmungen. Die Touren kann man online auf der Website des Verleihs buchen.

Von Bernd Haase und Alina Stillahn