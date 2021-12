Die HAZ wünscht Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr

Freunde treffen, böllern, feiern: Diese Coronaregeln gelten Silvester in Hannover

Wieder können wir nicht wie gewohnt das neue Jahr begrüßen. Doch welche Regeln gelten noch mal für die Silvesternacht 2021 in der Region Hannover – und was ist am Neujahrstag alles möglich?

Illegale Silvesterpartys: So teuer werden Verstöße gegen Corona-Regeln

Illegale Partys mit zu vielen Menschen trotz Corona-Warnstufe 3? Das kann Silvester zu saftigen Bußgeldern führen. Die Polizei Hannover kontrolliert zudem das Böllerverbot der Region. Lesen Sie hier mehr.

Silvesterböllerei in Hannover – das sind die Verbotszonen 2021

In Hannover und vielen Kommunen im Umland gibt es etliche Straßen und Plätze, auf denen zu Silvester Feuerwerk verboten ist. Wir geben Ihnen den Überblick, wo Raketen, Heuler, Kanonenschlag und Co. in der Region Hannover nicht erlaubt sind.

Diese Supermärkte in Hannover haben Neujahr geöffnet

Die meisten Geschäfte bleiben am 1.1. ganz geschlossen. Einige Läden in Hannover haben aber länger auf – wir sagen Ihnen, wo Sie Neujahr Lebensmittel einkaufen können.

Hier können Sie sich in Hannover am 1. Januar auf Corona testen lassen

Corona-Schnelltests am Neujahrstag: Wir haben für Sie abgefragt, welche Zentren geschlossen und welche geöffnet haben.

24 Quiz-Fragen zum Jahr 2021 in Hannover: Wie gut kennen Sie sich aus?

Viel ist passiert im Jahr 2021 in Hannover. Erinnern Sie sich noch? Im großen HAZ-Jahresrätsel können Sie Ihr Wissen testen - und dabei gewinnen. Als Hauptpreis wartet eine Wellness-Reise für zwei Personen im Sommer nach Österreich, hinzu kommen Zoo-Jahreskarten, Tickets zu den Top-Shows und Konzerten 2022 und mehr. Machen Sie hier mit!

Von red