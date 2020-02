Im Stadtbahnnetz von Hannover tut sich was: 13 Großbaustellen sind für dieses Jahr geplant – Autofahrer werden an vielen Stellen im Stadtgebiet Geduld aufbringen müssen. Die zuständige Regionstochter Infra aber macht Dampf. An vier Stationen sollen neue Hochbahnsteige entstehen. Trotzdem dauert es bis 2030, bis alle Stationen barrierefrei sind.