Die Kröpcke-Uhr trägt schwarz – als Zeichen gegen den Krieg

Hannover

Ein Symbol gegen den Krieg: Die Kröpcke-Uhr ist komplett in schwarze Folie gehüllt. Durchbrochen wird der symbolische Trauerflor nur an einem einzigen Punkt: Durch ein Loch kann man ins Innere der Uhr sehen, in dem mit Schutt und Lichteffekten die Zerstörungen des Kriegs in der Ukraine symbolisiert werden sollen.

Als Protest gegen den Ukraine-Krieg ist die Kröpcke Uhr mit "schwarzem Trauerflor" verhüllt, der Blick ins Innere zeigt "brennende Kriegstrümmer". Quelle: Tim Schaarschmidt

Initiiert hat die Aktion der Verein Kulturraum, der für die künstlerische Gestaltung des Uhren-Innenraums zuständig ist. Für die Umsetzung ist der Künstler Joy Lohmann verantwortlich. „Es ist eine kleine Installation gegen den Krieg“, sagt die Vereinsvorsitzende Vera Brand. Man habe spontan beschlossen, die Kröpcke-Uhr als zentrales Wahrzeichen der Stadt für eine solche Aktion zu nutzen. Dabei habe man aber nicht nur auf die blau-gelben Fahnen der Ukraine setzen wollen, sondern sich für ein schwarzes Trauerflor entschieden.

Wie lange die Installation noch zu sehen ist, ist offen. Man habe kein Enddatum festgelegt, sagte Brand. „Wir wollen sie solange da lassen, wie diese fürchterliche Situation in der Ukraine anhält.“

Von Heiko Randermann