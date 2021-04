Hannover

In Hannover Altstadtleine sollen Surfer bald auf einer künstlichen Welle reiten können: Die Initiatoren des Projekts haben sich mit dem Fischereiverein geeinigt, der lange umstrittene Bau kann in Kürze starten. Vielleicht gibt es schon im Herbst die ersten Testläufe.

Leinewelle in Hannover kann starten

Um das Projekt hatte es jahrelangen Streit und ein juristisches Tauziehen gegeben. Jetzt nimmt der Fischereiverein seine Berufungsklage gegen das Projekt zurück. Im Gegenzug sagt der Leinewellen-Verein Unterstützung zu, den Innenstadtfluss am Wehr vor dem Landtag zügig für Fische passierbar zu machen. Bisher ist das Wehr eine Barriere, sodass die Laichwege der Fische gestört sind. Stundenlang hätten die bisherigen Gegner verhandelt, bis der Kompromiss gefunden war, berichteten sie am Freitag.

Corona-konformer Handschlag: Heiko Heybey (li) vom Verein Leinewelle und Heinz Pyka vom Fischereiverein Hannover besiegeln die Einigung am Wasser. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für Hannover soll eine neue Attraktion am Rand der Altstadt entstehen. In Norddeutschland mit seinen trägen, langsamen Flüssen wäre die Leinewelle der erste Spot, auf dem Wellenreiter in einem natürlichen Gewässer gleiten können. Möglich wird das durch ein regulierbares Klappenbauwerk, das an der schmalsten Stelle der Innenstadtleine im Gewässergrund installiert wird und bei aufgestellten Flügeln eine Welle wachsen lässt.

Geplant seit 2013

Seit 2013 planen die Surfenthusiasten das Projekt, der Rat der Stadt hat längst Zustimmung signalisiert. Zuletzt hatte der Fischereiverein zwar eine Klage wegen Naturschutzbedenken verloren, war aber in Berufung gegangen – das hätte den Bau um weitere Jahre verzögert. Jetzt haben beide Seiten vereinbart, eine sechsstellige Summe in einen gemeinsamen Fonds einzuzahlen, um Planungen für eine sogenannte Fischtreppe am Wehr vor dem Landtag zu finanzieren. Damit soll der ökologische Nachteil, den der Bau der Leinewelle aus Sicht des Fischereivereins für die Flussbiologie bringt, ausgeglichen werden.

Der Leinewellen-Vorsitzende Heiko Heybey sagte: „Als Surfer sind wir auf saubere Gewässer angewiesen. Ich freue mich, dass wir nun an einem Strang ziehen und mit neuer Energie in die Realisierung gehen können.“ Sein Stellvertreter Sebastian Stern wies darauf hin, dass der Verein „mit großem Aufwand und Auflagen“ am Wellenbauwerk einen Fischpass einplane, damit Fische dort vorbeischwimmen können. „Da wäre es mittel- und langfristig absurd, wenn die Fische 200 Meter flussaufwärts nicht weiterkämen.“

Animation: In etwa so soll die Welle aussehen. Quelle: Sascha Wolters

Genehmigung seit 2019

Der Fischereivereins-Vorsitzende Heinz Pyka sieht in dem „gefundenen Kompromiss langfristig sehr gute Chancen, dass die Leine auch in Hannover ein barrierefreier Fluss wird und Wanderfische wie Lachs und Meerforelle wieder ihre Laichplätze erreichen können.“ An den Einsprüchen des Fischereivereins hatte es auch Kritik gegeben. Pyka betonte: „Unser zentrales Anliegen war und ist, die Interessen der Angler, der Fische und der Gewässer entschieden zu vertreten. Aber wir wollen zeigen, dass wir keine Dickköpfe sind. “ Der geplante Fonds sei ein guter Schritt.

Die Region als zuständige Behörde hatte die Genehmigung für den Bau der Leinewelle bereits 2019 erteilt. Der Trägerverein will nun sehr kurzfristig mit dem Bau beginnen – die Baufirmen seien schon gefunden, sagte Heybey. Wenn alles gut laufe, könnten vielleicht schon im Herbst die ersten Testläufe absolviert werden, sagte Stern.

Zuletzt waren für die Welle 1,2 Millionen Euro veranschlagt, die Kosten dürften leicht gestiegen sein. Knapp eine Million Euro sei von Sponsoren fest zugesagt, sagte Stern. Jetzt müssten die Gespräche über die Restbeträge geführt werden. „Die gute Nachricht aber gerade in diesen Zeiten ist, dass wir gemeinsam eine Lösung finden statt gegeneinander zu arbeiten“, sagte Heybey. Ziel müsse sein, die gesamte Innenstadt-Leine aufzuwerten.

Attraktion für die Altstadt

In der Ratspolitik stieß die Einigung auf Erleichterung. „Sport und Artenschutz müssen kein Widerspruch sein“, sagte Grünen-Ratsherr Mark Bindert: „Die Leinewelle zeigt, dass Hannover beides kann, Sportstadt und Bundeshauptstadt der Biodiversität.“ Für das Surfprojekt hatte es im Rat fraktionsübergreifend Unterstützung gegeben. Hannover verspricht sich davon eine zusätzliche Attraktion in der Altstadt.

Von Conrad von Meding