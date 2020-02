Wann hat die MHH von dem Patienten Igor K. erfahren?

Am Montag, 3. Februar, hat die Klinik in Montenegro per E-Mail Kontakt mit Christian Krettek, dem Direktor der Unfallchirurgie der MHH, aufgenommen. Bereits in dieser E-Mail war nach Angaben Kretteks die Rede von einem Patienten mit multiplen Schussverletzungen, der von der MHH übernommen werden sollte. Die Klinik in Montenegro schickte medizinische Daten, die MHH einen Kostenvoranschlag.

Wann ist Igor K. in Hannover angekommen?

Der 35-Jährige ist mit einem Ambulanzflug am Freitag, 7. Februar, in Langenhagen gelandet. An Bord waren ein Arzt aus Montenegro, ein Rettungssanitäter, Igor K. und dessen Ehefrau sowie die beiden Piloten der Maschine.

Wie ist Igor K. vom Flughafen in die MHH gekommen?

Nach der Passkontrolle durch die Bundespolizei, bei der die Personalien angeblich nicht gespeichert wurden, ist Igor K. in Begleitung seiner Frau und des Arztes auf die Intensivstation der MHH transportiert worden. Gegen 20.30 Uhr wurde er laut Polizei dort aufgenommen.

Was ist über die Übernahme der Kosten vereinbart worden?

Igor K. gilt als Privatpatient. Er hat die Kosten für seine Behandlung nach einem Kostenvoranschlag der MHH in drei Tranchen auf ein eigens bei der MHH für ausländische Patienten eingerichtetes Konto überwiesen. Die Rede ist von rund 90. 000 Euro. An der MHH kümmert sich die Abteilung International Patient Care regelmäßig um Patienten aus dem Ausland.

Wann hat die MHH gewusst, wie gefährdet Igor K. ist?

Nach Angaben von Unfallchirurg Krettek ist zwischen dem Erstkontakt am 3. Februar mit der Klinik in Montenegro und der Aufnahme des Patienten am Abend des 7. Februar nie die Rede davon gewesen, dass Igor K. besonderen Schutz nötig habe. Erst nachdem der mitgereiste Arzt aus Montenegro den Kollegen in der MHH berichtet hatte, dass der Verletzte in Podgorica mit einer Polizeieskorte von 30 Beamten zum Flughafen gebracht worden sei, habe man eine Ahnung von den möglicherweise ungewöhnlichen Hintergründen des Patienten bekommen.

Wann wurde die Polizei in Hannover informiert?

Darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Christian Krettek von der MHH gibt an, die Kollegen hätten 19 Minuten nach der Ankunft von Igor K. die Polizei informiert. Anderen Informationen zufolge ist der Anruf bei der Polizei aus der MHH erst 45 Minuten nach der Aufnahme des 35-Jährigen erfolgt.

Welche Dienststelle hat die Polizei über den angeschossenen Patienten informiert?

Nach HAZ-Informationen ist der Anruf beim Polizeikommissariat in der Südstadt erfolgt. Die Besatzung eines Streifenwagens erschien daraufhin in der Klinik, nahm die Personalien des Patienten auf, befragte ihn und dessen Ehefrau kurz und verließ die MHH wieder.

Wann hat die Polizei mit der Bewachung von Igor K. an der MHH begonnen?

Am Tag nach der Aufnahme des 35-Jährigen, also am 8. Februar. Die Polizei stellte zwei bis vier Beamte zum Schutz des mutmaßlichen Clanmitglieds ab. Auch die Ehefrau steht seitdem unter Polizeischutz. Am Abend des 10. Februar schickte die Polizeidirektion Hannover ein Spezialeinsatzkommando zur Bewachung von Igor K. in die Klinik.

Wann war die Präsenz der Polizei auch nach außen hin sichtbar?

Am Donnerstag, 13. Februar, sicherte die Polizei mit einem Großaufgebot das gesamte Gelände der MHH ab. Beamte mit Maschinenpistolen gingen Streife auf dem Gelände. Der Grund für die Maßnahme: Die „Bild“-Zeitung hatte online über den Patienten Igor K. berichtet, die Polizei musste deswegen die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und der Patienten erhöhen. Sie wurden zwei Tage später wieder zurückgefahren.

Wann hat die Unfallchirurgie die Klinikleitung der MHH über den montenegrinischen Patienten informiert?

Klinikleiter Andreas Tecklenburg ist am Montag, 10. Februar, gegen 21.30 Uhr vom Chef der Unfallklinik über den Vorgang informiert worden. Zeitgleich kontaktierte auch die Polizei den MHH-Vizepräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Igor K. bereits zwei Operationen hinter sich. Inzwischen hat der Leiter der Unfallklinik eingeräumt, dass diese Information zu spät erfolgt sei.

Warum wurde Igor K. nicht verlegt?

Das wurde geprüft. Eine Verlegung ins Justizvollzugskrankenhaus Lingen stand offenbar bereits kurz bevor. Die notwendige richterliche Anordnung einer Schutzhaft soll es bereits gegeben haben. Doch Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) stoppte am 13. Februar die Pläne: weil Lingen medizinisch nicht in der Lage sei, den Patienten zu übernehmen. Pikant daran: Ausgerechnet CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer forderte noch am vergangenen Montag die Prüfung einer solchen Verlegung. Weitere Verlegungsmöglichkeiten werden seitdem geprüft. Offenbar war auch eine falsche Identität für Igor K. im Gespräch, um ihn besser schützen zu können.

Ist die MHH verpflichtet, bei Patienten mit Verletzungen, die von einem Verbrechen stammen könnten, die Behörden einzuschalten?

Nein, heißt es aus Hochschulkreisen. Persönliche Patientendaten wie Geburtsdatum und Namen dürften aus Datenschutzgründen nicht weitergeleitet werden. In Hannover sei es allerdings seit Jahren Praxis, die Polizei in begründeten Fällen doch zu informieren, was ja auch im Fall Igor K. geschehen sei.

Ist geplant, den Informationsfluss zwischen Klinik und den Behörden in ähnlichen Fällen künftig zu verbessern?

Die MHH möchte mit den Sicherheitsbehörden neue Regelungen treffen, wie in Zukunft in solchen Fällen verfahren werden soll.

Was unternimmt die Politik?

Außer den Grünen haben alle Fraktionen im Landtag die Behandlung von Igor K. in der MHH scharf kritisiert. Mehrere Ministerien sind mit dem Fall beschäftigt. Es gibt Anfragen von Fraktionen. In der kommenden Woche ist eine Sonderausschusssitzung geplant. Auch von möglichen personellen Konsequenzen in der MHH ist in der Regierungskoalition die Rede – allerdings bisher nur hinter vorgehaltener Hand.

Warum greift Wissenschaftsminister Björn Thümler die MHH so scharf an?

Thümler ist offenbar sauer, dass er als für die MHH verantwortlicher Minister erst mit Verspätung von der Aufnahme von Igor K. erfahren hat. Allerdings könnte es auch um einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Ministerium und der landeseigenen MHH gehen. Dass der CDU-Politiker mit der Arbeit der Klinikleitung nicht zufrieden ist, ist kein Geheimnis. In die Schusslinie ist offenbar vor allem Klinikvize Andreas Tecklenburg geraten.

