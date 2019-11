Hannover

Wie ein aktiver Vulkan die Lava, so eruptiert Hannovers Musikszene in diesen Tagen neue Songs. Heißes Schauspiel. Die Absolventen des Popular-Music-Studiengangs der Musikhochschule haben derzeit einen Lauf und sind prominent vertreten. Ebenso ein paar Dauerbrenner, Groovemonster und überraschende Aufsteiger. Hier stellen wir die neuen Songs kurz vor.

Kopf überm Dach – Jona Straub : „Neue Stadt“

Wer erinnert sich an Lionel Ritchies „Dancing on the Ceiling“? Jona Straub, Student des Popular-Music-Studiengangs an der Musikhochschule, hat das Thema des 1986er-Pop-Klassikers jetzt quasi auf Hannover projiziert. Straub (Stuttgarter) besingt mit herzerwärmenden Sprüngen ins Falsett autobiografisch den Umzug in die neue Stadt ( Hannover), während die große Liebe in der alten Heimat zurückbleibt. Der Song ist nicht so klebrig, wie die Kurzform der Story klingt. Im Gegenteil: schicker, leicht timbendzkoesker Wohlfühlsound im 16:9-Radioformat. Und das Video (stark: Doppelgänger Medien) zeigt Lindener Shabby-WG-Schick und viele Dronen-Aerials vom Ihme-Zentrum. Weil: Ihme-Zentrum geht immer. Und Straub tanzt wie weiland Lionel Ritchie über den Dächern. Stark!

Männer, die auf Smartphones starren – 5 Minuten Liebe: „Gated Community“

Darf man sich eigentlich als junge Band wie 5 Minuten Liebe mit einiger Social-Media-Reichweite kritisch an Smombies (Smartphone-Zombies) abarbeiten und den Song bei Youtube hochladen? Smartphone-Mucke kritisiert Smartphone-Mucke? Hybris und so? Nicht überproblematisieren, aber auch nicht ganz ausblenden, denn dafür ist der Text zu gut. „Die Welt ist viel zu groß. Ich entfolge ihr. Ich bau mir einen Zoo mit mir als Alphatier.“ Und dann noch: „Ich schaue lieber auf mein Spiegelbild. Da weiß ich, was ich hab.“ Das ist die textliche Flughöhe des Songs „Gated Community“. Der Sound dazu ist treibender Flottpop mit den besten Synth-Sounds der 70er, 80er, 90er und von heute. Und die Gitarren dürfen’s zwischendurch auch mal kurz krachen lassen. Das Video (Stabil & Grazil) ist von Sophia Schellong spektakulär ausgestattet. Macht Spaß!

Mit Plate als Pate – Celina : „Wenn das nichts wird“

Rampenlicht, Fernsehen, Millionenpublikum – und dann? Jeanie Celina Schultheiß aus Isernhagen kennt das, sie war bei „ The Voice of Germany“ im Sommer 2018 dabei. Jetzt ist sie nach Hannover umgezogen, nennt sich als Sängerin nur noch Celina und versucht, die Solokarriere auf den Weg zu bringen. Mit dem Song „Wenn das nichts wird“. Es ist moderner Pop. Sanft, aber nicht zähflüssig, anschmiegsam, aber nicht klebrig. Beim Komponieren stand unter anderem Peter Plate Pate, einst bei Rosenstolz.

Gehrden , Baby! WEZN: „Bad Luck “ (D Room Session)

Ausgerechnet Gehrden! Wir haben die kuschelige Kommune im Calenberger Land zu Unrecht unterschätzt, als wenig glitzernd, wenig sexy abgetan, als das Heilbronn der Region Hannover: Nett, dass es da ist, aber das war’s dann auch. Völlige Fehleinschätzung, und die Band WEZN besorgt die Erkenntnis. Im Gehrdener Großstudio D Room (von Kontrabassist Hervé Jeanne) hat das WEZN-Duo, Drummer Paul Richter und Synth/Loop-Artistin Maischa Perdelwitz, mit Verstärkung der Band Hagelslag und weiteren Gastmusikern – eine Art Hannover-All-Star-Band – den Song „Bad Luck“ als Video-Live-Performance aufgenommen. Wer die „We Like It Here“-Sessions von Snarky Puppy kennt, wird ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Außer dem WEZN-Song gibt es bereits acht weitere Songs aus der D-Room-Serie. Und die ist nicht Gehrden, nicht Hannover, sondern Weltniveau. Applaus!

Kinderwagen-Karawane – The Planetoids: „Your Body“

Die Viererbande The Planetoids hat kürzlich im Web nach Frauen mit Kinderwagen für einen Videodreh gesucht – und gefunden, wie jetzt im Clip zu „Your Body“ zu sehen ist. Eine schrullige Karawane von Kinderwagen wird von den Darstellerinnen in einer ausgefuchsten Quadrille durch einen Park, eine U-Bahn-Station, eine Disco geschoben. Der Song passt zum Hingucker: Style-Council-artiger, britisch angehauchter Post-Pharrell-Williams-Soul mit Nile-Rogers-Gitarre. Soundmäßig in den heimischen Time-Tools-Klanglabors auf Weltniveau gehoben.

Höhenluft – Brazzo Brazzone: „ Aimo Aimo “

Die Anzüge in den United Colours of Blasmusik und dann rauf auf Hannovers kleinste, aber höchste Open-Air-Bühne: Die Holter-die-Polka-Truppe Brazzo Brazzone um Trompeter und Professor Daniel Zeinoun spielt bei Balkon Beats „ Aimo Aimo“. Der Balkon- und Balkanpop ist übrigens in voller Konzertlänge im März 2020 im Pavillon zu hören. Der Vorverkauf läuft.

(Kultur-)Palastrevolte – Geishecker : „Verlier dein Cool“

„Die besten Konversationen fangen mit einer Lüge an“ – okay, neue deutsche Popprosa. Irgendwie ist jeder Zweizeiler eine enigmatisch eskalierte Blödelei. Noch ein Beispiel: „Kann’s nicht, tanz trotzdem nackt. Verlier mein Cool im Sekundentakt.“ Am Ende muss nicht alles Sinn ergeben, aber Haltung beweisen. Die Haltung könnte bei Felix Geishecker, Marco Benduch und Matthias Bodensteiner sein: Wir nehmen uns nicht sonderlich ernst, aber die Musik schon. Das ist aufgerauter und dosiert unter Strom gesetzter Punk-Funk-Pop. Die Session im Kulturpalast wurde übrigens vom Pariser Kunstkollektiv aufgenommen. Die Video-, Licht- und Tonexperten vom Pariser Platz in Linden sind in der Stadt zurzeit angenehm hyperaktive Möglichmacher, deren Schlachtruf man sich merken sollte: #vivelakünst!

Propheten vs. Profanes – Spax / Brisk Fingaz: „ Diamanten und Pechstein“

Alles doof! In 3:01 Minuten durchdekliniert. Das ist der Titeltrack „ Diamanten und Pechstein“ vom aktuellen Spax-Album. Jetzt hat er gerade das Video dazu veröffentlicht. Man sollte hinhören. Denn Spax ist schließlich auch offizieller Botschafter der Unesco City of Music Hannover, der Rap mithin eine quasi-hoheitliche Bekanntmachung zum Stand der (Un-)Dinge. Das ist umso bemerkenswerter, weil die städtischen Kulturmacher und City-of-Music-Verantwortlichen in der Sache nicht mehr mit besonderem Engagement auffallen, seit das Unesco-Label neben dem Klingelschild an der Rathaustür hängt.

Zum Teufel! – Sobi: „Devil“

Vom breiteren Publikum wird Sobi immer noch sträflich übersehen. Warum eigentlich? Sie gehört längst auf größere Bühnen. Die in London aufgewachsene Singer-Songwriterin, die sich viel in Hamburg herumtreibt, aber in Hannover wohnt, beweist einmal mehr mit ihrem gerade veröffentlichten Song „Devil“. Der Song ist ein gutes Beispiel dafür, wie anziehend es ist, wenn man seine inneren Dämonen auszieht, bis sie nackt und bloß dastehen. Zum Teufel mit den Dämonen! PS: Sobi hat gerade den Songwriter-Slam in Hildesheim gewonnen.

Der Löwe ist los – Herr Müller und sein Chauffeur: „Das Glück auf der Straße“

Was tun, wenn zum Windsurfen Wasser und Wind fehlen? Räder unters Surfbrett kleben, Seil zum Ziehen dran, und dann ab in die Südstadt und auf den Kronsberg. Christian Müller alias Herr Müller und sein Chauffeur setzt sich einmal mehr die Löwenmaske auf für einen surrealen, René-Magritte-haften Bilderreigen vom Citysurfen. Der schrullig-schöne Song dazu heißt passenderweise „Das Glück auf der Straße“.

Brüder, zur Sonne! Ottolien: „Was wollen wir?“

„Wir fühlen uns gut, wenn niemand weiß, wer wir sind?“ In dem Text hört sich das gut an, aber ernst sollte man das nicht nehmen. Leonard und Jonas Ottolien dürften nichts dagegen haben, wenn sie bald sehr bekannt wären. Die beiden Brüder, Leonard Singer-Songwriter und Jonas Rapper, verfolgen jeweils eigene Projekte, sind aber auch als Ottolien im Duo (mit Band) unterwegs. Anfang November erst im Lux, das sie mal ordentlich abgerissen haben, wie das auf Neudeutsch heißt. Das Video der beiden Absolventen des Pop-Studiengangs der Musikhochschule hat das Team von Stabil & Grazil im Kunstverein Langenhagen gedreht.

Bleep, bleep! – Girls on Collision: „Your Soul Shows Art“

Electropop, Baby! Girls on Collision sind Synth-Artist Matthias Sturm und die vielseitige und umtriebige Sängerin und Multiinstrumentalistin Stef Awramoff. Ein aktuelles Video gibt’s nicht, aber diesen neuen, hörenswerten Song: „Your Soul Shows Art“. Dicke Drums, Bleep-Bleep-Synthesizer. Einige Elemente davon lassen an The Art of Noise zurückdenken. Andere mindern den Verlustschmerz, den das unvermeidliche Ende von Röyksopp hinterlässt. Auf jeden Fall tanzbarer Clubsound mit ordentlich Electro-Wumms.

Alles im Fluss – Hammerhai : „Alle Mann an Deck“

Was für eine brillante Idee: Die Helden des Heinz und Linden-Patrioten von der Ska-Band Hammerhai schanghaien gemeinsam mit einer Crew von wasserfesten Hardcorefans die „MS Europa“ für eine kurze Weserkreuzfahrt und nehmen dabei ein Konzert auf. Dabei entstand das Video zum Song „Alle Mann an Deck“ – so richtig schön kultig mit Aufblas-Hai. Der Song ist auf dem Album „Unterm Schnellweg“, das Ende November erscheint.

Der nächste „The Voice ...“-Kandidat – Wolfgang Herbst : „Filter“

Wolfgang Herbst ist ein liebenswerter Rumtreiber in der Lindener Musikszene. Beachtenswert ist, wie er versucht, der Singer-Songwriter-Gilde mit den „Dichter & Lichter“-Sessions im Kulturpalast eine Plattform zu bieten. Er kennt sich im Genre bestens aus – schließlich gehört er selbst dazu. Noch. Denn wie zu hören ist, ist er 2020 als nächster Hannoveraner auserkoren, sich bei „ The Voice of Germany“ zu beweisen. Ob da was geht? Seine Vielseitigkeit beweist er hier im Song „Filter“ mit Gitarre, Looper-Pedal und Digi-Piano.

Wie im Flug – Tinatin: „Luftbrücken“

Tinatin Tsereteli, Sängerin mit georgischen Wurzeln, ist ebenso wie Spax eine offizielle Botschafterin der Unesco City of Music Hannover. Sie packt deren Botschaften in bluesig gesungenen, jazzig arrangierten Classic-Soul mit deutschen Singer-Songwriter-Texten. Hoch ist der Himmel, tief ist das Herz – und warm ist der Ton. Der Song „Luftbrücken“ (nicht mehr ganz taufrisch, aber so gut wie neu) ist ein Beleg dafür.

Und als Rausschmeißer – Voice Attack: „Sister“

Bevor die Garbsenerin/Hannoveranerin Carlotta Truman für Deutschland beim ESC in Tel Aviv gesungen hat, bevor sie das Studium im Studiengang Popular Music an der Hochschule aufgenommen hatte, hat sie ihr musikalisches Handwerk beim Music College Hannover am Rande des Zooviertels erlernt. Die dortigen Mitstudentinnen – und immerhin ein Mitstudent! – haben als Voice Attack eine A-cappella-Version des ESC-Songs „Sister“ aufgenommen. Als Gruß an die Ex-Kommilitonin. Es gilt ja in Hannover als etwas uncool, den Song und Truman gut zu finden. Wegen der Platzierung in Tel Aviv und so. Man kann sich aber den Luxus leisten, dass gaaanz anders zu sehen. Bitteschön!

Von Volker Wiedersheim