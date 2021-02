Die Mutantenjäger der Region Hannover: Sie jagen Corona-B1.1.7

Hannover

Noch drei Wochen, dann wird das Covid-19-Virus genau ein Jahr lang in der Region Hannover präsent sein. Damals, am 29. Februar 2020, wurde die erste Infektion in Uetze nachgewiesen. Jetzt beschäftigt erstmals eine Virusvariante die Gesundheitsbehörden. Der britische Corona-Mutant B1.1.7 ist angekommen und grassiert in der Region. Bei mehr als 50 Menschen sind Infektionen nachgewiesen, eine Schule musste vorsorglich schließen. Ein Sondereinsatzteam im Gesundheitsamt versucht, die Verbreitung einzudämmen.

Sondereinsatzteam der Region jagt Corona-Mutationen

Mutantenjäger? So wollen Hubert Thole und sein Team eigentlich nicht genannt werden. „Wir sind eine Gruppe von besonders erfahrenen Kontaktverfolgern, Hygieneinspektoren, Ärzten und Monitorern“, sagt Thole. Der 60-jährige Arzt und studierte Biochemiker ist seit November im 500-köpfigen Pandemieteam der Region und hat den Aufbau der Sondereinheit federführend gemanagt.

Bisher weiß man von der B1.1.7-Mutation vor allem dies: Sie soll zwar keine schwereren Krankheitsverläufe auslösen, sich aber deutlich schneller verbreiten als das bisherige Virus. Sie birgt damit ein hohes Risiko, dass bei steigenden Gesamtzahlen doch wieder mehr Intensivpatienten behandelt werden müssen. „Wir verfallen nicht in Panik, aber wir nehmen diese Mutation sehr ernst“, sagt Thole.

Nicht wie die Ghostbusters

Sein Sonderteam geht nicht wie in den spektakulären Ghostbusters-Filmen mit Protonen-Geisterstaubsaugern auf Virenjagd. Aber die Teamkollegen sitzen auch nicht nur an Computer und Telefon, sondern gehen verstärkt zu Kontrollen hinaus und überprüfen, ob Regeln eingehalten werden. „Wir kümmern und ausschließlich und mit hoher Priorität um die Mutanten“, sagt Thole.

Hier und an drei weiteren Standorten arbeitet das Pandemieteam der Region, verteilt nicht nur aus Platz-, sondern auch aus Infektionsschutzgründen: Das Gesundheitsamt an der Weinstraße. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Wegen der hohen Übertragungsgefahr bei der neuartigen Virusvariante ist es wahrscheinlich, dass jede und jeder Infizierte mehr Kontaktpersonen ansteckt als beim herkömmlichen Coronavirus. Das erschwert die Arbeit der Kontaktverfolger. „Deshalb muss jetzt alles noch schneller gehen“, sagt Thole.

Kein Freitesten aus der Quarantäne

Die höhere Infektionsgefahr erfordere auch, dass die Quarantäneauflagen noch strikter eingehalten werden – und dass das im Zweifel auch stärker kontrolliert wird. Für B1.1.7-Infizierte hat die Region schon im Januar Sonderregeln erlassen – und ist ein bisschen stolz, dass das Robert-Koch-Institut genau diese Regeln seit Mittwochabend bundesweit empfiehlt. Es gibt auch bei symptomlosen Infektionen keine „Freitestung“ zum Beenden der Quarantäne früher als nach 14 Tagen.

„80 bis 90 Prozent der Patienten sind einsichtig und halten sich an die Regeln“, sagt Thole. Aber es gebe auch Menschen, die einfach den Hörer auflegen, wenn das Gesundheitsamt anruft, die überängstlich reagieren oder aggressiv oder auch gar nicht verstehen, was das Problem ist. „Dann müssen wir genauer hingucken.“ Inspektorenteams schwärmen dann aus, besichtigen Haushalte oder Arbeitsplätze und verdeutlichen, dass die Pandemie kein Spaß ist.

Erfahrungen bei Amazon

Das Sondereinsatzteam ist entstanden aus einer 25-köpfigen Gruppe, die sich schwerpunktmäßig um Corona-Hotspots gekümmert hat. Etwa als im Garbsener Amazon-Sortierzentrum das Coronavirus grassierte und sich innerhalb weniger Tage 160 Menschen infiziert haben. „In solch komplexen Fällen haben wir Erfahrung – das kommt uns jetzt zugute“, sagt Thole.

Hier gab es im Dezember einen starken Corona-Ausbruch: Das Sortierzentrum von Amazon in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Manchmal gehe es bei der Kontaktverfolgung um ganz simple Fragen. Etwa: Wie stehen die Menschen im Betrieb beim Kaffeetrinken oder bei Raucherpausen zusammen? „Wir versuchen, Löcher in der Hygienekette zu finden“, sagt Thole. Auch bei Arbeitgebern seien die meisten kooperationsbereit, „aber einige sperren sich dagegen, Regeln umzusetzen“.

Mutantenjagd mit Algorithmen

Dem Sondereinsatzteam kommt zugute, dass in den fast zwölf Monaten der Pandemie inzwischen etliche Daten zusammengetragen sind. „Wir können über Algorithmen herausfiltern, bei welcher Konstellation eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Ansteckungen ist“, sagt Thole. Letztlich aber komme es immer darauf an, dass es den Kontaktverfolgern gelinge, Vertrauen zu erwecken. Schließlich müssten Infizierte sich genau daran erinnern, wem sie wann nahe gekommen sind. Dabei drohe niemandem Gefahr, von den Kontaktverfolgern wegen Fehlverhaltens angezeigt zu werden, betont Regionssprecherin Christina Kreutz: „Es gibt extra keine direkte Verbindung zwischen den Kontaktverfolgern und dem Ordnungswidrigkeitenteam.“ Erstens wolle man die Menschen ermuntern, ehrlich zu sagen, mit wem sie sich getroffen haben, und zweitens unterlägen die Teams der Schweigepflicht.

In den nächsten Tagen soll eine Sonderauswertung von 600 positiven Tests aus diesem Februar mehr Klarheit bringen, wie weit verbreitet die Corona-Mutationen in der Region schon sind. „Die nächsten Wochen sind entscheidend“, sagt Thole. Im Spätherbst lag die Corona-Inzidenz regionsweit bei etwa 90, dann stieg sie nach Weihnachten und Silvester auf etwa 140, jetzt sinkt sie sehr langsam. „Entweder bekommen wir bis Ende April oder Anfang Mai die Zahlen in den Griff“, sagt Thole, „oder die Mutationen führen dazu, dass uns das Thema noch sehr lange sehr intensiv beschäftigen wird.“

Von Conrad von Meding