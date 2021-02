1. Hannover: Virusmutation für 40 Prozent der Corona-Infektionen verantwortlich

Noch immer liegt der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in der Region Hannover über dem Wert von 100 – deutlich höher als in anderen niedersächsischen Landkreisen. Das Gesundheitsamt der Region und das Gesundheitsministerium des Landes führen das unter anderem darauf zurück, dass die britische Virusmutation B.1.1.7 bei uns weit verbreitet ist.

Laut Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, macht sie in der Region Hannover 40 Prozent der Infektionen aus. Ein Schwerpunkt liegt in den nördlichen Kommunen der Region. Daher seien dort die Infektionszahlen auch höher, sagte Scholz.

Nach Angaben von Regionspräsident Hauke Jagau haben sich auch bei uns Senioren infiziert, die zuvor eine Corona-Schutzimpfung erhalten hatten. Die Krankheitsverläufe seien allerdings nicht so schwer wie zuvor in den meisten Fällen, sagte Jagau.

Weitere Details, Zahlen und Grafiken finden Sie hier.

2. Niedersachsen: Bis Ostern alle über 80-Jährigen geimpft?

Die Impfkampagne läuft in Niedersachsen – sie soll jetzt schneller vorankommen, so die Landesregierung. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In Niedersachsen könnten bis Mitte April alle Menschen über 80 Jahren gegen Corona geimpft sein. Wenn der Impfstoff weiter verlässlich geliefert werde, seien „die über 80-Jährigen in der 14. Kalenderwoche durch“, sagte Heiger Scholz, der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung. Das wäre die Woche nach Ostern. Allerdings gebe es derzeit überraschend viele Fälle mit Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astrazeneca.

Alle Details finden Sie hier.

3. Ernst August will die Marienburg zurück

Eigentlich hatte Prinz Ernst August die Marienburg seinem Sohn vermacht. Nun fordert der 66-Jährige den Grundbesitz für sich zurück – er fühlt sich hintergangen. Eine entsprechende Klage wurde nun dem 37-jährigen Ernst August Erbprinz von Hannover zugestellt. Diese Klage vor dem Landgericht Hannover begründet Ernst August senior damit, sein Sohn habe sich nach der Schenkung „schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen des Klägers vergriffen“. Worum es in dem Streit genau geht, wer welche Rolle spielt und wie der aktuelle Stand der Dinge ist erklären Simon Benne und Manuel Behrens.

Die Marienburg: Streitobjekt im Hause Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

4. Corona-Ausbruch in Osnabrücker Eisfabrik

In einer Eisfabrik in Osnabrück haben sich offenbar mindestens 210 Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt – einige mit der britischen Mutation. 850 Mitarbeiter sind in Quarantäne.

5. Nach dem Schnee: Stadtbahn fährt, Müll bleibt noch oft liegen

Nach tagelangen Behinderungen hat die Üstra am Dienstag weitere Stadtbahnabschnitte wieder freigegeben. Erst Ende der Woche soll das ganze Netz wieder befahrbar sein. Doch der zwischenzeitliche Stillstand wird ein Nachspiel haben. Die Grünen in der Regionsversammlung üben scharfe Kritik an der Üstra und fordern, dass die Ursachen für die Schäden auf den Tisch kommen.

Derweil bereitet die Müllabfuhr in Stadt und Umland nach wie vor Probleme. Während der regionseigene Entsorger Aha gestern in Teilen der Landeshauptstadt den Restmüll nicht abholen konnte, ließ der private Konkurrent Remondis im Umland vielerorts die Gelben Säcke liegen.

6. Immobilienpreise in Hannover steigen rasant

In keiner anderen Großstadt werden die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen 2021 so stark steigen wie in Hannover – um 14 Prozent. Das prognostiziert das Internetportal Immowelt. Neubauwohnungen sollen um 7 Prozent zulegen. Von 14 untersuchten Großstädten weist kein anderer Standort eine derart hohe Steigerung auf. Conrad von Meding hat hier alle Einzelheiten für Sie.

Immobilien in Hannover sollen in diesem Jahr deutlich teurer werden – sagt eine Prognose. Quelle: Tim Schaarschmidt

7. „Es ist genug“: Hausarzt fordert endlich die Impfung

Der Isernhagener Hausarzt Thomas Riebschläger hat sich mit einem flammenden Appell an die Politik gewandt: In einem offenen Brief, den er auch an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt hat, fordert er, dass sein Berufsstand so schnell wie möglich als Teil der ersten Prioritätsgruppe geimpft werden solle. Wie er das begründet und warum er so „emotional“ geworden ist, beschreibt Carina Bahl hier.

Zitat des Tages:

„Es ist genug. Ich verweigere zukünftig den Einsatz. Impfen Sie uns!“

Thomas Riebschläger, Hausarzt aus Isernhagen

Von Felix Harbart