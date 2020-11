Etwa alle 30 bis 40 Jahre baut sich die Continental seit 1914 eine neue Zentrale in Hannover. Der erste Neubau eines repräsentativen Hauptgebäudes, damals war die Conti 43 Jahre alt und im Zuge der zunehmenden Automobilisierung bereits ein aufstrebendes Großunternehmen mit 12.000 Mitarbeitern, wurde vom Stararchitekten Peter Behrens entworfen. Es ist der heutige Sitz der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls in dem Sandsteinbau am Beginn der Vahrenwalder Straße.

In den frühen Fünfzigerjahren errichtete sich die Conti das erste Nachkriegs-Hochhaus Deutschlands: Prominent am Königsworther Platz gelegen, wurde der vom Architekten Ernst Zinsser geplante Stahlskelettbau 1953 fertiggestellt.

In den Neunzigerjahren stand der nächste Umzug an. Die Conti-Zentrale wechselte zurück an ihren angestammten Firmensitz an der Vahrenwalder Straße, allerdings nicht mehr in das alte Direktionsgebäude, sondern in den konkav geschwungenen Backsteinbau entlang der Philipsbornstraße, den sie saniert hatte. Das ehemalige Conti-Hochhaus am Königsworther Platz beherbergt heute Teile der Leibniz-Universität.

2021/22 nun bezieht die Conti ihre neue Firmenzentrale am Pferdeturm. Der Neubau sol etwa 200 Millionen Euro kosten.