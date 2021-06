Hannover

Julian Klippert möchte in Zukunft als Juli Klippert angesprochen werden. Das teilte das Ratsmitglied der Fraktion der Satirepartei „Die Partei“ am Montag per E-Mail mit. „Ich möchte sie hiermit auf eine Änderung bezüglich meiner geschlechtlichen Identität hinweisen“, schreibt Klippert.

Im Mai während des Christopher-Street-Days in Hannover habe Klippert sich als „nicht-binär geoutet“. Das bedeutet, Klippert ordnet sich selbst weder als ausschließlich männlich noch ausschließlich weiblich ein.

Juli Klippert habe daraufhin sehr viel Rückhalt erfahren. „Fortan werde ich mich öffentlich nicht mehr Julian, sondern Juli nennen.“ Klippert sitzt im Rat der Stadt Hannover wie auch in der Regionsversammlung und bezeichnet sich als „wohl die erste nicht-binäre Person“ in diesen Gremien.

Von Karl Doeleke