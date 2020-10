Hannover

Die in der Corona-Krise gegründete Radfahrschule Hannover möchte Schülern im Straßenverkehr Sicherheit im Umgang mit dem Fahrrad vermitteln. Bei Geschicklichkeitsparcours gilt es Fahrsicherheit zu trainieren. Spiele sollen den Spaß am Rad unterstreichen. Die Kurse sind kostenlos und laufen am Montag beim TB Stöcken an der Eichsfelder Straße 26, am Dienstag an der Grundschule Henning-von-Tresckow, am Mittwoch beim VfB Hannover-Wülfel und am Donnerstag beim TSV Schwarz-Weiß Hannover, Sahlkamp 134. Los geht’s jeweils um 16 Uhr. Anmelden kann man sich noch auf der Seite Radfahrschule Hannover unter www.radfahrschule-hannover.

Von Jan Sedelies