Weil die Stadt die Fahrbahndecke erneuern lässt, muss die Schloßwender Straße von Freitag, 15. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 18. Mai, 8 Uhr, zwischen Königsworther Platz und Klagesmarkt in Fahrtrichtung Christuskirche voll gesperrt werden. In der Gegenrichtung wird eine Spur nicht befahrbar sein. Autofahrer müssen deshalb auf dem stark befahrenen Teilstück des Cityrings mit Behinderungen rechnen. Die Umleitung führt über Brühlstraße, Otto-Brenner-Straße, Celler Straße und Herschelstraße.

Betroffen sind auch die Üstra-Busse der Ringlinie 100 in Fahrtrichtung August-Holweg-Platz. Die Haltestelle am Königsworther Platz steht nicht zur Verfügung, die Üstra richtet eine Ersatzhaltestelle in der Königsworther Straße ein.

Von Bernd Haase