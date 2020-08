Die Stadt Hannover reagiert jetzt: Sie lässt das mit Altlasten kontaminierte Gelände der Obdachlosenunterkunft in der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule von der Region überprüfen. Man nehme die Sache ernst und wolle Transparenz schaffen, schrieb Oberbürgermeister Belit Onay am Freitagabend in einer Pressemitteilung.