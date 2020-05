Dehoga-Studie: Die weitaus meisten Gäste akzeptieren die Pflicht, vor Restaurantbesuchen Zettel auszufüllen. Der Test in Lokalen und Cafés zeigt aber, dass das längst nicht überall klappt. Viele halten sich an die Pflicht, doch mancherorts wird sie einfach ignoriert.

„Froh, dass ich diese Pandemie in Deutschland erleben darf“: In Massimos Eiscafé am Steintor trägt Ricardo Silva alle Gäste eigenhändig in den Registraturzettel ein. Quelle: Katrin Kutter